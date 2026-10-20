Genç güreşçilerden Helsinki çıkarması: Manisa'ya 8 madalya

Manisa Büyükşehir Belediyesporlu sporcular Nuorten Suomi Cup'ta kürsüye çıktı

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de 17 Ekim 2026 tarihinde düzenlenen uluslararası Nuorten Suomi Cupta Manisa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler önemli bir başarı elde etti. Yeşil-beyazlı ekip, turnuvayı toplam 2 altın ve 6 bronz olmak üzere 8 madalyayla tamamladı.

altın madalyalar:

Organizasyonda şampiyonluğa ulaşan isimler 60 kilogramda Zafer İldeş ve 110 kilogramda İbrahim Mert Eren oldu. Her iki sporcu da kategorilerinde birincilik kürsüsüne çıkarak kulübün başarısına katkı sağladı.

bronza uzanan isimler:

Bronz madalya kazanan sporcular ve kategorileri şöyle: 55 kilogramda Mehmet Turan, 80 kilogramda Çınar Mengüverdi, 110 kilogramda Mehmet Yıldız, 58 kilogramda Sare Su Göze, 38 kilogramda Duha Su Göze ve 71 kilogramda Tahir Albayrak. Bu dereceler, takım derinliğini ve farklı kilolardaki rekabet gücünü gösterdi.

Uluslararası turnuvada elde edilen sonuçlar hem kulübe hem de Manisa'ya gurur yaşattı. Kulüp yönetimi, müsabakalarda ter döken sporcuları ve emeği geçen antrenörleri tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPORLU GÜREŞÇİLER, FİNLANDİYA’NIN BAŞKENTİ HELSİNKİ’DE DÜZENLENEN ULUSLARARASI NUORTEN SUOMİ CUP’TA 2 ALTIN VE 6 BRONZ OLMAK ÜZERE TOPLAM 8 MADALYA KAZANARAK ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.