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Köyceğizli masa tenisçiler Adana'da bölge finallerinde öne çıktı

Köyceğiz Spor Kulübü sporcuları Adana'daki Güneybatı Bölge Yıldızlar Müsabakaları'nda Mustafa Yıldırım'ın şampiyonluğu ve takımın gümüşüyle döndü.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 13:37

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Köyceğizli masa tenisçiler Adana'da bölge finallerinde öne çıktı

Köyceğizli sporculardan Adana'da bölge başarısı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden katılan masa tenisi sporcuları, Adana'da düzenlenen Güneybatı Bölge Yıldızlar Müsabakaları'nda önemli dereceler elde ederek ilçeye döndü. Yarışmada hem bireysel hem de takım düzeyinde dikkat çeken sonuçlar kaydedildi.

Bireysel başarılar:

Turnuvada Köyceğiz Spor Kulübü sporcusu Mustafa Yıldırım üstün performans göstererek şampiyon oldu. Bir diğer sporcu Mehmet Erdem Demirtaş ise müsabakayı 6. sırada tamamlayarak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Bu sonuçlar, kulübün altyapı çalışmalarının ve sporcuların hazırlık düzeyinin meyvesi olarak değerlendiriliyor.

Takım performansı:

Erkek takımı final maçına kadar yükselip turnuvayı 2. olarak tamamladı ve gümüş madalya aldı. Takım halinde elde edilen bu derece, Köyceğiz'de spor çevreleri ve masa tenisi sevenler tarafından memnuniyetle karşılandı ve kulübün sezon hedeflerine katkıda bulundu.

Başarıların ardından kulüp yöneticileri ve antrenörler, sporcuların performansını övdü; genç sporcuların motivasyonunun artırılması ve ilerleyen süreçte Türkiye Şampiyonası'nda başarılı olabilmeleri için destek sağlanacağı belirtildi. Elde edilen dereceler, ilçede masa tenisine olan ilgiyi ve çalışmaların sürdürülebilirliğini güçlendirecek nitelikte görülüyor.

KÖYCEĞİZLİ MASA TENİSİ SPORCULARINDAN BÜYÜK BAŞARI

KÖYCEĞİZLİ MASA TENİSİ SPORCULARINDAN BÜYÜK BAŞARI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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