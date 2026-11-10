Muğla'da anma ruhu: 273 sporcu Atatürk için 4 kilometre koştu

yarışın özeti:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) tarafından düzenlenen 33. Atatürk'e Saygı ve Gençlik Yol Koşusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde gerçekleştirildi. Yeniköy Mahallesi'nden başlayan etkinlikte sporcular, anma niteliğindeki yarışta 4 bin metre mesafe kat etti. Start seremonisine Muğla Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Saygın katıldı.

rotası ve katılımcı profili:

Koşu, Kötekli parkurunun ardından MSKÜ kampüsü içindeki futbol sahasında sona erdi. Yarışa toplam 273 sporcu katıldı: 90 kadın, 145 erkek ve 30 veteran sporcu parkuru tamamladı. Etkinlik, hem atletik performansı hem de anma töreninin ciddiyetini bir arada taşıdı; yarış boyunca hem genç sporcuların rekabeti hem de anma ritüellerinin önemi vurgulandı.

ödüller ve tören:

Yarışın bitiminde yaş gruplarına göre düzenlenen ödül töreninde, yarışmaya katılan tüm sporculara plaket verildi. Dereceye giren sporculara ise para ödülleri takdim edildi: birincilere 5 bin TL, ikincilere 4 bin TL, üçüncülere 3 bin TL. Tören, hem başarıları kutladı hem de Atatürk'ü anma geleneğinin üniversite ve kent yaşamındaki yerini bir kez daha gösterdi.

MSKÜ'nün geleneksel yol koşusu, anma ve sporun birlikte yürüdüğü bir etkinlik olarak bu yıl da yoğun ilgi gördü ve katılımcı sayısıyla önceki yıllardaki coşkuya paralel bir tablo sundu.

MSKÜ’DE ATATÜRK’E SAYGI İÇİN 273 SPORCU KOŞTU