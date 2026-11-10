Dolar 50,2293 +0,02%
Euro 56,1794 -0,24%
Bist 11.661,54 -0,44%
Altın Gram 6.547,16 -1,47%
EUR/USD 1,1187 -0,28%
Brent Petrol 90,11 -2,66%
--°

Muğla'da anma ruhu: 273 sporcu Atatürk için 4 kilometre koştu

MSKÜ'nün 33. Atatürk'e Saygı ve Gençlik Yol Koşusunda 273 sporcu 4 bin metre koştu; dereceye girenlere para ödülleri ve tüm katılımcılara plaket verildi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 15:43

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Muğla'da anma ruhu: 273 sporcu Atatürk için 4 kilometre koştu

yarışın özeti:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) tarafından düzenlenen 33. Atatürk'e Saygı ve Gençlik Yol Koşusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde gerçekleştirildi. Yeniköy Mahallesi'nden başlayan etkinlikte sporcular, anma niteliğindeki yarışta 4 bin metre mesafe kat etti. Start seremonisine Muğla Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Saygın katıldı.

rotası ve katılımcı profili:

Koşu, Kötekli parkurunun ardından MSKÜ kampüsü içindeki futbol sahasında sona erdi. Yarışa toplam 273 sporcu katıldı: 90 kadın, 145 erkek ve 30 veteran sporcu parkuru tamamladı. Etkinlik, hem atletik performansı hem de anma töreninin ciddiyetini bir arada taşıdı; yarış boyunca hem genç sporcuların rekabeti hem de anma ritüellerinin önemi vurgulandı.

ödüller ve tören:

Yarışın bitiminde yaş gruplarına göre düzenlenen ödül töreninde, yarışmaya katılan tüm sporculara plaket verildi. Dereceye giren sporculara ise para ödülleri takdim edildi: birincilere 5 bin TL, ikincilere 4 bin TL, üçüncülere 3 bin TL. Tören, hem başarıları kutladı hem de Atatürk'ü anma geleneğinin üniversite ve kent yaşamındaki yerini bir kez daha gösterdi.

MSKÜ'nün geleneksel yol koşusu, anma ve sporun birlikte yürüdüğü bir etkinlik olarak bu yıl da yoğun ilgi gördü ve katılımcı sayısıyla önceki yıllardaki coşkuya paralel bir tablo sundu.

MSKÜ’DE ATATÜRK’E SAYGI İÇİN 273 SPORCU KOŞTU

MSKÜ’DE ATATÜRK’E SAYGI İÇİN 273 SPORCU KOŞTU

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Alanya'da plaj futbolu şöleni başladı: Alanya Belediyespor sahaya 19 golle damga...
images

Denizli Basket Prievidza'da galibiyet peşinde
images

Alanya, dünya plaj voleybolunda uluslararası tanıtım ortağı oldu
images

Çeşme Belediyespor'da hedef: iyi oyunu skora çevirmek

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kemah'ta denetimler: güvenilir gıda için aralıksız çalışma

Karadeniz'de teknoloji girişimlerinin ticarileşme rotası çiziliyor

Organik ürün satışında güvenin gözetildiği denetimler

Kemah sağlık ağı güçleniyor: iki yeni acil istasyonu için protokol imzalandı

TREND HABERLER

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı