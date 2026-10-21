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Çeşme'de koridorlar konser sahnesine döndü

Çeşme'de 'Koridorda Müzik' projesi, Kaymakamlık binasındaki konserle beşinci yılına başladı; Mavi Canlar Orkestrası ve korosu performans sergiledi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 09:55

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Çeşme'de koridorlar konser sahnesine döndü

projenin beşinci yılı kaymakamlık konseriyle başladı:

Çeşme Kaymakamlığının destekleriyle yürütülen Koridorda Müzik projesi, beşinci yılına Çeşme Kaymakamlığı binasında düzenlenen konserle girdi. Etkinlikte, müzik öğretmeni Mustafa Boran Durgun tarafından kurulan Çeşme’nin ilk okul orkestrası Mavi Canlar Orkestrası ile Mehmet Akpınar Ortaokulu öğrencilerinden oluşan Mavi Canlar Korosu sahne aldı.

Konser, kaymakamlık koridorlarını dolduran ezgilerle dikkat çekti; genç müzisyenlerin yorumları katılımcılardan uzun süre alkış aldı.

katılımcılar ve sahne atmosferi:

Etkinliğe Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve eşi Arzu Güleryüz Maraşlı, Çeşme İlçe Millî Eğitim Müdürü Şahan Çöker, öğrenci velileri ve Kaymakamlık personeli katıldı. Koridorlarda gerçekleştirilen performanslar, salon dışına taşan müziğin günlük yaşamla nasıl iç içe geçebileceğine örnek oluşturdu.

Öğrenciler, sergiledikleri başarılı performansın ardından hem izleyicilerin takdirini topladı hem de uzun süre alkışlandı.

teşekkür, hediyeler ve projenin hedefleri:

Konser sonrası sahneye çıkan Kaymakam Mehmet Maraşlı, genç müzisyenleri tebrik ederek projeye katkı sunanlar arasında yer alan Mustafa Boran Durgun ve öğrencilere teşekkür etti; sanatın eğitimdeki rolüne vurgu yaptı.

Etkinliğin sonunda, Hayatın Anlamı Kitap Projesi Koordinatörü Arzu Güleryüz Maraşlı tarafından konsere katılan öğrencilere kitap hediye edildi ve müzikle edebiyatın birleşimine dikkat çekildi.

yıl boyunca sürecek koridor konserleri:

Beş yıldır başarıyla sürdürülen Koridorda Müzik projesi kapsamında, öğrencilerin yeteneklerini sergilemeleri desteklenirken sanatın toplumun farklı kesimlerine ulaşması amaçlanıyor. Proje çerçevesinde yıl boyunca Çeşme’deki kamu kurumlarında ve okul koridorlarında konserler düzenlenmeye devam edecek.

&quot;KORİDORDA MÜZİK&quot; PROJESİ, BEŞİNCİ YILINA ÇEŞME KAYMAKAMLIĞI BİNASINDA DÜZENLENEN KONSERLE...

"KORİDORDA MÜZİK" PROJESİ, BEŞİNCİ YILINA ÇEŞME KAYMAKAMLIĞI BİNASINDA DÜZENLENEN KONSERLE BAŞLADI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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