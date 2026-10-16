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Çeşme'de yaya geçitlerinde ihlal yapan sürücülere idari ceza

Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik denetimleri sıklaştırdı; kural ihlali yapanlara para cezası uygulandı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 15:58

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çeşme'de yaya geçitlerinde ihlal yapan sürücülere idari ceza

Çeşme'de yaya geçitleri denetlendi

İzmir'in Çeşme ilçesinde trafik güvenliğini artırmak ve yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla denetimler yapıldı. İlçe genelinde yürütülen uygulamalarda ekipler, yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücüleri tespit etti.

Denetimlerin amacı ve uygulama biçimi:

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro ekipleri, kural ihlalini azaltmak ve yayaların güvenliğini sağlamak için yaya geçitlerinde düzenli kontroller gerçekleştirdi. Ekipler, özellikle yaya davranışlarının ve sürücü uyumunun yoğun olduğu noktalarda görünür denetimler yaptı.

İhlal eden sürücülere uygulanan yaptırımlar:

Denetimler sonucunda, kurallara uymayıp yayalara yol vermediği tespit edilen sürücülere idari para cezası uygulandı. Yetkililer, ilçe genelindeki bu tür uygulamaların süreceğini ve trafik kurallarına uyulmasının önemini vurguladı.

İZMİR&#039;İN ÇEŞME İLÇESİNDE EMNİYET EKİPLERİ TARAFINDAN YAYA GEÇİTLERİNDE YAYALARA YOL VERMEYEN...

İZMİR'İN ÇEŞME İLÇESİNDE EMNİYET EKİPLERİ TARAFINDAN YAYA GEÇİTLERİNDE YAYALARA YOL VERMEYEN SÜRÜCÜLERE YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ. KURALLARA UYMAYIP YAYALARA YOL VERMEYEN SÜRÜCÜLERE İDARİ İŞLEM UYGULANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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