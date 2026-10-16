Çeşme'de yaya geçitlerinde ihlal yapan sürücülere idari ceza

Çeşme'de yaya geçitleri denetlendi

İzmir'in Çeşme ilçesinde trafik güvenliğini artırmak ve yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla denetimler yapıldı. İlçe genelinde yürütülen uygulamalarda ekipler, yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücüleri tespit etti.

Denetimlerin amacı ve uygulama biçimi:

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro ekipleri, kural ihlalini azaltmak ve yayaların güvenliğini sağlamak için yaya geçitlerinde düzenli kontroller gerçekleştirdi. Ekipler, özellikle yaya davranışlarının ve sürücü uyumunun yoğun olduğu noktalarda görünür denetimler yaptı.

İhlal eden sürücülere uygulanan yaptırımlar:

Denetimler sonucunda, kurallara uymayıp yayalara yol vermediği tespit edilen sürücülere idari para cezası uygulandı. Yetkililer, ilçe genelindeki bu tür uygulamaların süreceğini ve trafik kurallarına uyulmasının önemini vurguladı.

İZMİR'İN ÇEŞME İLÇESİNDE EMNİYET EKİPLERİ TARAFINDAN YAYA GEÇİTLERİNDE YAYALARA YOL VERMEYEN SÜRÜCÜLERE YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ. KURALLARA UYMAYIP YAYALARA YOL VERMEYEN SÜRÜCÜLERE İDARİ İŞLEM UYGULANDI.