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Yurdun eksikleri giderilerek Yenişehir'de kullanılmayan erkek yurdu hizmete açılıyor

Yenişehir’de kullanılmayan erkek yurdunun eksikleri giderilerek hizmete açılması için çalışmalar başladı; yurt ilçedeki barınma sorununu önemli ölçüde çözecek.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 14:48

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Yurdun eksikleri giderilerek Yenişehir'de kullanılmayan erkek yurdu hizmete açılıyor

Yurdun eksikleri giderilerek Yenişehir'de kullanılmayan erkek yurdu hizmete açılıyor

Yenişehir ilçesinde kullanılmayan erkek öğrenci yurdunun eksiklikleri tamamlanarak yeniden hizmete alınması için çalışmalar başladı. Çalışmalar, ilçedeki yurt ihtiyacını gidermeyi ve öğrencilerin barınma sorununu hafifletmeyi hedefliyor.

Ziyaret ve değerlendirme:

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Mehmet İleri, Yenişehir Milli Eğitim Müdürü Hüseyin İnci ile birlikte Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer'i makamında ziyaret ederek yurdun yeniden hizmete alınması için görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede yurdun mevcut eksikliklerinin tespiti ve giderilmesi için atılacak adımlar konuşuldu.

Yurt ihtiyacının genişliği:

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Ercan Özel, "İlçemizin en önemli ihtiyaçlarından birisi öğrenci yurdu barınma sorunudur. Yüksek okulumuzda bin 100’e yakın öğrenci varken bunların yüzde 20’si yurt sorunu nedeniyle kayıtlarını donduruyor ya da üniversiteyi bırakıyorlar. Bu ilçemiz için büyük bir eksikliktir." diye konuştu. Özel, öğrencilerin taleplerinin dinlendiğini ve yurdun derhal hizmete alınması için sürecin hızlandırıldığını belirtti.

BURSA&#039;NIN YENİŞEHİR İLÇESİNDE KULLANILMAYAN ERKEK ÖĞRENCİ YURDUNUN EKSİKLİKLERİNİN TAMAMLANARAK...

BURSA'NIN YENİŞEHİR İLÇESİNDE KULLANILMAYAN ERKEK ÖĞRENCİ YURDUNUN EKSİKLİKLERİNİN TAMAMLANARAK YENİDEN HİZMETE AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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