Erciyes'te yeni dönem: 402 tıp öğrencisi ilk beyaz önlüklerini giydi

törenin ayrıntıları:

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi'nde eğitime başlayan Dönem 1 öğrencileri, Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle beyaz önlüklerini giydi. Törene Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik, Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

rektörün mesajı:

Açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, üniversitenin araştırma süreçlerinde hem şehre hem ülkeye hem de insanlığa katkı sağlama gayreti içinde olduğunu vurguladı. Altun, üniversitenin aşı geliştirme çalışmalarına dikkat çekerek, "İhtiyaç olduğunda aşı geliştiren ve bu aşıyı hiçbir düşünce ve hesap içerisinde olmadan insanlığa hediye eden bir üniversiteyiz. Aşı çalışmalarımız Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalığı süreçlerinde de devam etmekte ve canla başla saygıdeğer akademisyenlerimiz bu manada ülkesine katkılar sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Rektör ayrıca araştırma üniversitesinin derinlik sahibi olmasının ve bunun geleneksel şekilde sürdürülmesinin fedakârlık gerektirdiğini belirterek, "İşte bu özveri saygı değer akademisyenlerimizin karşılıksız olarak hiçbir hesaba dayanmadan yaptığı çalışmaların bir sonucudur" dedi. Öğrencilere yönelik nasihatinde ise zamanın çabuk geçtiğini hatırlattı ve gençlere hem sınav başarısını insanlığa katkıya dönüştürmeleri, hem de dil ve uluslararası profilde güçlü olmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

eğitim olanakları ve dekanın çağrısı:

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun, önlük giyen öğrencileri tebrik ederek fakültenin fiziki ve eğitim altyapısındaki yenilikleri sıraladı. Dekan Dursun, "Rektörlüğümüzün desteğiyle iyileştirilen eğitim mekanları, hayırsever desteği ile yenilenen laboratuvarlar ve Büyükşehir Belediyesi Hayırsever iş birliği ile açılan simülasyon merkezinin yanında bölgeye hitap eden hastanesi ile iyi bir eğitim alabilmeniz için tüm imkanlar sizler için seferber edilmiştir" diye konuştu.

Dursun, öğrencilere bu imkanları en iyi şekilde kullanma ve mezuniyet sonrası "Türk Hekimlerine Emanet Ediniz" sözüne yaraşır hekimler olma çağrısında bulundu: "Sizlerden istirhamımız bu imkanları sonuna kadar kullanarak 6 yılın sonunda beni ‘Türk Hekimlerine Emanet Ediniz’ sözüne yaraşır hekimler olmak bu şekilde mezun olmanız ve ülkemizin gelişmesine katkı sağlamanın yanında dünyada size ihtiyacı olan herkese Türk hekiminin merhametini göstermenizdir."

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik ise Erciyes Üniversitesi’nin köklü bir kurum olduğunu belirterek, staj dönemlerinde öğrencilerin temel bilimler konusunda yetkin olduklarına şahit olduklarını ifade etti. Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdoğan Unur da törende öğrencilere mesleğe hazırlık ve öğrenim süreçleriyle ilgili tavsiyelerde bulundu.

Tören, toplam 402 Dönem 1 öğrencisinin önlüklerinin giydirilmesiyle sona erdi.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) TIP FAKÜLTESİ’NDE EĞİTİME YENİ BAŞLAYAN DÖNEM 1 ÖĞRENCİSİ TÖRENLE BEYAZ ÖNLÜKLERİNİ GİYDİ.