Kartal kavşağı işçilerinden başkan Büyükkılıç’a anlamlı destek

Kabul ve teşekkür buluşması:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin ulaşım altyapısına katkı sağlayacak Kartal Katlı Kavşağı Projesinde görevli işçileri makamında kabul etti. Görüşme, işçilerin maaş ödemelerinin resmî tatil ve hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle yaşanabilecek mağduriyetin giderilmesine yönelik yürütülen çözüm odaklı çalışmanın ardından gerçekleşti.

İşçiler, Başkan Büyükkılıç'ın sürece gösterdiği hassasiyet ve çözüm arayışına teşekkür etmek amacıyla ziyarette çiçek takdim etti. Kabul sırasında Başkan Büyükkılıç, projenin planlandığı şekilde hızla ilerlediğini ve yaşanan aksaklığın küçük bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını belirtti.

Başkanın açıklaması ve sürecin seyri:

Dr. Memduh Büyükkılıç, işçilere hitaben sürecin karşılıklı anlayışla çözüldüğünü vurgulayarak, 'Büyük bir zenginlik daha kazandırmak amacıyla Kartal Kavşağı projemiz seyrinde gidiyor, hızla devam ediyor. Ufak bir yanlış anlaşılma, en güzel tanımlama bu şekilde' ifadelerini kullandı. Başkan, yaşanan sorunun yüklenici ve taşeron firmalar arasındaki iletişim eksikliğinden kaynaklandığını ve bunun giderildiğini aktardı.

Toplantıda Büyükkılıç, işçilere teşekkür ederek çiçeği eşine gönderebileceğini söyledi ve işçilere yönelik takdirini dile getirdi. Bu açıklamalar, hem belediye yönetiminin hem de proje ekibinin çalışanların mağduriyetlerine karşı hassasiyetini gösterdi.

Proje ekibinin kararlılığı ve işçilerin taahhüdü:

Ziyarette konuşan işçiler, Başkan Büyükkılıç'a yakın ilgi ve destek için minnettarlıklarını iletti. Kartal Katlı Kavşağı Projesi işçilerinden Kadir Avcı, 'Başkanımızı bu konuda rahatsız ettik. Böyle bir konuda köprü olduğu için Allah razı olsun, teşekkür ederiz. Biz başkanımızın, başkanımız da bizim yanımızda. Elimizden geldiğince mücadele edeceğiz. Canıgönülden işimize sarılıp başkanımızın sözünü yere düşürmeyeceğiz. İnşallah projemizi gününde tamamlayacağız' diyerek taahhütlerini paylaştı.

Buluşma, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanların hak ve mağduriyetlerine duyarlılığını ortaya koyarken, proje ekibinin de çalışmalarını zamanında bitirmek için gösterdiği kararlılığı vurguladı. Kabulde Kartal Katlı Kavşağı Projesi'nden Ünal Yiğit, Kadir Avcı ve Fahri Bolat'ın yanı sıra Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ve Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen de hazır bulundu.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, KARTAL KATLI KAVŞAĞI PROJESİ’NDE GÖREV YAPAN İŞÇİLERİN MAAŞ ÖDEMELERİNDE RESMÎ TATİL VE HAFTA SONU NEDENİYLE MAĞDURİYET YAŞAMAMASI İÇİN DEVREYE GİREREK ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIM SERGİLEDİ. İŞÇİLER, GÖSTERDİĞİ HASSASİYET VE DESTEK DOLAYISIYLA BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’I MAKAMINDA ZİYARET EDEREK ÇİÇEK TAKDİM ETTİ.