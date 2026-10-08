Çetibeli'nde zorlu yollar betona dönüşüyor: başkan Acar Ünlü yerinde inceledi

Çetibeli'de yol çalışmaları yerinde incelendi

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Çetibeli Mahallesi'nde sürdürdüğü yol çalışmalarını yerinde inceledi. İnceleme sırasında ekiplerden çalışmanın mevcut durumu ve ilerleyen etaplarla ilgili bilgi aldı.

Çalışmanın kapsamı:

Coğrafi yapısı itibarıyla eğimli ve ulaşımın güç olduğu bölgeye yönelik başlatılan beton yol uygulamasının 1. etap çalışması tamamlandı. Bu etap kapsamında 1750 metrekarelik beton yol yapımı gerçekleştirildi; ikinci etapla birlikte bölgede toplam 4 bin metrekarelik beton yol hedefleniyor. Belediye yetkilileri, uygulamanın eğimli arazi şartlarında ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmeyi amaçladığını vurguladı.

saha ziyareti ve personelle buluşma:

İncelemelere Çetibeli Mahallesi Muhtarı Hüsamettin Yiğit, Belediye Başkan Yardımcısı Av. Tunç Telli ve Fen İşleri Müdürü Onur Necip Uslu de katıldı. Başkan Ünlü, çalışma alanındaki personelle sohbet ederek sahada karşılaşılan sorunlar ve ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı.

Ünlü, ekiplerin özverili çalışmalarını takdir ederek personelin motivasyonunu artırmak amacıyla alanda çalışanlara tatlı ikramında bulundu. Yetkililer, ikinci etap çalışmalarının devam ettiğini ve planlandığı şekilde ilerlediğini bildirdi.

Belediye yetkilileri, bölgedeki beton yol uygulaması tamamlandığında; özellikle kış aylarında ve eğimli kısımlarda ulaşımın önemli ölçüde rahatlayacağını, bakım ve uzun ömür açısından da beton yol tercihinin avantaj sağlayacağını belirtti.

Çalışmaların tamamlanma süreci ve etap etap uygulama planı hakkında bilgi alınmaya devam ediyor; saha tespitleri sonucunda ihtiyaçlara göre önceliklendirme yapılacağı açıklandı.

BAŞKAN ÜNLÜ ÇETİBELİ’NDE YOL ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ