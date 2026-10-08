Dolar 49,3341 +0,28%
Euro 55,2692 +0,33%
Bist 12.213,58 +0,75%
Altın Gram 6.595,59 +0,43%
EUR/USD 1,1220 +0,18%
Brent Petrol 103,92 +3,71%
--°

Çetibeli'nde zorlu yollar betona dönüşüyor: başkan Acar Ünlü yerinde inceledi

Başkan Acar Ünlü, Çetibeli Mahallesi'nde 1. etap 1750 metrekarelik beton yolun tamamlandığını ve toplam 4 bin metrekare hedefini yerinde inceledi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 12:48

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Çetibeli'nde zorlu yollar betona dönüşüyor: başkan Acar Ünlü yerinde inceledi

Çetibeli'de yol çalışmaları yerinde incelendi

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Çetibeli Mahallesi'nde sürdürdüğü yol çalışmalarını yerinde inceledi. İnceleme sırasında ekiplerden çalışmanın mevcut durumu ve ilerleyen etaplarla ilgili bilgi aldı.

Çalışmanın kapsamı:

Coğrafi yapısı itibarıyla eğimli ve ulaşımın güç olduğu bölgeye yönelik başlatılan beton yol uygulamasının 1. etap çalışması tamamlandı. Bu etap kapsamında 1750 metrekarelik beton yol yapımı gerçekleştirildi; ikinci etapla birlikte bölgede toplam 4 bin metrekarelik beton yol hedefleniyor. Belediye yetkilileri, uygulamanın eğimli arazi şartlarında ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmeyi amaçladığını vurguladı.

saha ziyareti ve personelle buluşma:

İncelemelere Çetibeli Mahallesi Muhtarı Hüsamettin Yiğit, Belediye Başkan Yardımcısı Av. Tunç Telli ve Fen İşleri Müdürü Onur Necip Uslu de katıldı. Başkan Ünlü, çalışma alanındaki personelle sohbet ederek sahada karşılaşılan sorunlar ve ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı.

Ünlü, ekiplerin özverili çalışmalarını takdir ederek personelin motivasyonunu artırmak amacıyla alanda çalışanlara tatlı ikramında bulundu. Yetkililer, ikinci etap çalışmalarının devam ettiğini ve planlandığı şekilde ilerlediğini bildirdi.

Belediye yetkilileri, bölgedeki beton yol uygulaması tamamlandığında; özellikle kış aylarında ve eğimli kısımlarda ulaşımın önemli ölçüde rahatlayacağını, bakım ve uzun ömür açısından da beton yol tercihinin avantaj sağlayacağını belirtti.

Çalışmaların tamamlanma süreci ve etap etap uygulama planı hakkında bilgi alınmaya devam ediyor; saha tespitleri sonucunda ihtiyaçlara göre önceliklendirme yapılacağı açıklandı.

BAŞKAN ÜNLÜ ÇETİBELİ’NDE YOL ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ

BAŞKAN ÜNLÜ ÇETİBELİ’NDE YOL ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kastamonu'da ava kapalı alana 900 sülünle popülasyon güçlendirildi
images

Kastamonu’da sülün popülasyonu 900 bireylik salımla güçlendiriliyor
images

Samsun'da gecenin anlık aydınlanması 30 dakikalık yağışı takip etti
images

Kuşadası'nda parklar ve oyun alanları sistemli bakım çalışmalarıyla yenileniyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

kavga sırasında vurulan polis memuru yaşamını yitirdi

Düzce'de balıkçı tekneleri sezona güvenle hazırlanıyor

Adıyaman'da Mimar Sinan Parkı çevresinde bıçaklı saldırı: şüpheliler aranıyor

Beyoğlu'nda camideki para çalınmasına yönelik operasyonda zanlı tutuklandı

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı