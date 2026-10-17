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Ceviz rekoltesi üreticiyi sevindirirken fiyatlar endişelendiriyor

Yozgat’ta başlayan ceviz hasadında verim yüksek; üreticiler ürünlerini kurutup satıyor, düşük fiyatlar ve destek talebi üreticinin gündeminde.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 09:18

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Ceviz rekoltesi üreticiyi sevindirirken fiyatlar endişelendiriyor

Yozgat'ta ceviz hasadı başladı

Yozgat'ta ceviz hasadı başladı. Ağaçlardaki cevizler yaklaşık 5 metrelik sırıklarla dallardan düşürülürken, toplanan ürünler yeşil kabuklarından temizlenip kurutulmaya bırakılıyor. Üreticiler kışlık tüketim için ayırdıkları cevizden artanı satışa sunuyor.

hasat süreci ve uygulamalar:

Hasat genellikle uzun sırıklar ve elle toplama ile yapılıyor. Yeşil kabukların uzaklaştırılmasının ardından cevizler kurumaya bırakılıyor; kuruma süreci ürünün hacmini ve raf ömrünü etkiliyor. Üreticiler, kuruma sürecinin ardından ürünün yarı yarıya küçüldüğünü belirtiyor ve buna göre satış planı yapıyorlar.

verim, fiyat ve üreticinin talepleri:

Örencik köyünde üretim yapan Coşkun Koç, bu yıl rekoltenin geçen yıla göre oldukça iyi olduğunu söyledi. Koç'un ifadeleri şöyle: "Ceviz hasadına başladık şu an. Hasadımız iyi Allah’a şükür. Geçen sene yoktu ama bu sene çok iyi. Ama biz şu an 150’ye, 100 liraya veriyoruz. Çok ucuz gidiyor cevizlerimiz. Mecburen satmak zorunda kalıyoruz. Kuruduğu zaman yarı yarıya düşüyor. Bizim burada cevizlik çok oluyor. Ceviz çok. Ama Sayın Tarım Bakanlığından bize destek olmasını, bizlere yetiştirmek için destek vermesini istiyoruz."

Koç, hayvancılıkla birlikte ceviz üretiminden geçim sağladıklarını; fazla ürünün kışlık tüketim sonrası pazara verildiğini aktardı. Üreticiler satış fiyatlarının maliyetleri karşılamadığını söylüyor; Koç, üretici elinden çıkan fiyatlarla market raflarındaki fiyat arasındaki farkı da örnek veriyor: "Bizden çıktıktan sonra marketlerde 400 lira, 500 lira".

Üreticilerin ortak talebi, Tarım Bakanlığı ve ilgili kurumlardan destek; hem üretimin sürdürülebilirliği hem de üreticinin gelirinin korunması için beklenti yüksek. Suyun yeterli olduğunu ve cevizlerin verimli olduğunu vurgulayan Koç, politik müdahale ya da destek mekanizmalarının fiyat dalgalanmalarını hafifletebileceğini belirtiyor.

Yozgat’ta ceviz hasadı başladı: Üretici verimden memnun

Yozgat’ta ceviz hasadı başladı: Üretici verimden memnun

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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