Cevizli'de çöken apartmanın enkazında beş kişi yaşamını yitirdi, kurtarma çalışmaları sürüyor

olay ve müdahale:

Olay, 8 Ekim sabah saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın 3. katında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme yaşandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi ve kapsamlı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

arama kurtarma çalışmaları:

Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda enkaz altından 8 kişi sağ olarak çıkarıldı. Maalesef arama kurtarma faaliyetleri sırasında enkaz altında kalan ve yaşamını yitirdiği belirlenen Gülce Turhan, Ahmet Muhammet İnan, Zeynep İnan, Mesut Bilece ve Hüseyin Özkurt adlı kişilerin cansız bedenleri çıkarıldı. Müdahale ekipleri olay yerinde gece boyunca aralıksız çalıştı; çalışmalar sabahın ilk ışıklarında da devam etti.

enkaz görüntüleri ve çalışma süreci:

Yaşanan faciadan geriye yıkılan binanın enkazı kaldı. Ekiplerin geceden bu yana süren ve sabahın erken saatlerinden itibaren devam eden enkaz kaldırma çalışmalarının son hali havadan görüntülendi. Bölgedeki güvenlik önlemleri sürerken, yetkililer çökme nedenine ilişkin incelemelerin başladığını bildirdi.

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