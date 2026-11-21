Antalya'da sürdürülebilir atık yönetimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Çevre Dostu Çiftçi Kart Projesi, tarımsal üretim sırasında ortaya çıkan zirai ilaç ambalaj atıklarının doğaya karışmasını engellemeyi ve toprak ile su kaynaklarını korumayı amaçlıyor.

Uygulama kapsamı ve elde edilen veriler:

Proje, ilk etapta Kumluca'da başlatıldı ve zaman içinde Kumluca, Finike, Demre, Kemer, Aksu, Korkuteli, Alanya ve Gazipaşa olmak üzere toplam 8 ilçede hizmet veren 24 atık toplama otomatı ile genişletildi. Bugüne kadar projeden 5 bin 397 çiftçi yararlandı ve toplam 6 bin 347 kilogram zirai ilaç ambalaj atığı diğer atıklardan ayrı toplanarak güvenli şekilde yönetilip geri kazanım sürecine dahil edildi.

İşleyiş biçimi ve çiftçilere sağlanan faydalar:

Çiftçiler kullandıkları zirai ilaçların boş ambalajlarını akıllı toplama otomatlarına teslim ediyor. Teslim edilen atık miktarına göre çiftçilerin kartlarına puan yükleniyor; biriken puanlar karşılığında tarımsal destek ürünleri ve ekipman ödülleri kazanılabiliyor. Bu mekanizma, atıkların düzenli toplanmasını teşvik ederken üreticilere de doğrudan bir katkı sağlıyor.

Uluslararası işbirliği ve gelecek adımları:

Proje, 2023'te Çin'in Guangzhou kentinde düzenlenen Uluslararası Kentsel Yenilik Ödülleri'nde Kentsel Yönetişim Ödülü'ne layık görüldü. Ayrıca Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) işbirliğinde yürütülen 'Plastiksiz Topraklar İçin Çevre Dostu Çiftçi Kart' çalışması kapsamında Gazipaşa ilçesine iki yeni atık toplama otomatı kurulması planlanıyor. Çalışma, tarımsal plastik atıkların azaltılmasını hedeflerken, özellikle Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)'ne kayıtlı kadın çiftçilere yönelik çevre ve atık yönetimi eğitimlerini de içeriyor.

"PLASTİKSİZ TOPRAKLAR İÇİN ÇEVRE DOSTU ÇİFTÇİ KART"