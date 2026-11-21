Gökbel mevkisinde yamaçtan kopan kaya yola düştü
Karabük-Zonguldak kara yolunun Gökbel mevkisinde meydana gelen olayda, sağanak yağışın ardından yamaçtan kopan bir kaya kütlesi yol üzerine düştü. Kaya, yolun bir bölümünü kapladı.
Olay anı ve can güvenliği:
Yolun kaplandığı sırada güzergâhtan araç geçmemesi, muhtemel bir faciayı önledi. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Ekip müdahalesi ve trafik akışı:
Karayolları ekipleri sevk edilerek kayaları yol kenarına aldı; çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik akışı güvenli şekilde sağlandı.
KARABÜK-ZONGULDAK KARA YOLUNDA SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN YAMAÇTAN KOPAN DEV KAYA PARÇASI YOLA DÜŞTÜ. OLAYDA ŞANS ESERİ ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!