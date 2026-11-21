Gökbel mevkisinde yamaçtan kopan kaya yola düştü

Karabük-Zonguldak kara yolunun Gökbel mevkisinde meydana gelen olayda, sağanak yağışın ardından yamaçtan kopan bir kaya kütlesi yol üzerine düştü. Kaya, yolun bir bölümünü kapladı.

Olay anı ve can güvenliği:

Yolun kaplandığı sırada güzergâhtan araç geçmemesi, muhtemel bir faciayı önledi. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Ekip müdahalesi ve trafik akışı:

Karayolları ekipleri sevk edilerek kayaları yol kenarına aldı; çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik akışı güvenli şekilde sağlandı.

KARABÜK-ZONGULDAK KARA YOLUNDA SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN YAMAÇTAN KOPAN DEV KAYA PARÇASI YOLA DÜŞTÜ. OLAYDA ŞANS ESERİ ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI.