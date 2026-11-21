Yozgat kent merkezinde gece yağışı yaşamı etkiledi

Gece saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, Yozgat kent merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı yollar ve açık alanlarda su birikintileri oluştu, apartman bahçeleri ve ortak kullanım alanları su altında kaldı.

taşan rögarlar ve yerel hasarlar:

Şeyh Osman Mahallesinde bulunan iki apartmanın kanalizasyon rögarı, yağmur suyunun geri tepmesi sonucu taştı. Apartmanların bahçeleri suyla dolarken, park halindeki bazı araçlar biriken suyun içinde kaldı. Bir vatandaşın evinde de tuvalet ve banyodaki rögarın geri tepmesi sonucu koridorlarda su birikti ve ortak kullanım alanlarında zarar oluştu.

müdahale ve kısa vadeli önlemler:

İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ve itfaiye ekipleri, biriken suların tahliyesi için çalışma yaptı. Yetkililer öncelikli olarak su tahliyesi ve hasar tespitine odaklandı; vatandaşlara ise olası yeni yağışlara karşı tedbirli olmaları hatırlatıldı. Benzer olayların azaltılması için altyapı bakımının ve rögar temizliğinin düzenli yapılmasının önemi öne çıkıyor.

Yozgat’ta yağış nedeniyle rögarlar taştı, su baskınları yaşandı