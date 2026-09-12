Çeyiz geleneği sadeleşiyor: gençler el işi yerine pratikliği tercih ediyor

Eskişehir merkezli çeyizlik satışı yapan Kübra Ceylan, son yıllarda gençlerin çeyiz alışkanlıklarında belirgin bir değişim gözlendiğini aktarıyor. Geleneksel işlemeli dantel ve el emeği ürünler yerine, kullanım kolaylığı ve sade tasarımlar talep ediliyor.

değişen tercihler:

Ceylan, 7 senedir çeyizlik satışında bulunduğunu belirterek gençlerin artık "işlemeli çeyizler yerine daha düz, sade modelleri tercih ettiklerini" dile getirdi. "Biraz da kullanım pratikliği açısından kendilerini günlük hayatta daha rahat ettirebilecek ürünler seçiyorlar. Yeni nesil sadelikten yana; el işine, el emeğine maalesef artık çok önem vermiyorlar." sözleriyle gözlemlerini aktardı.

Eskiden yıllar öncesinden hazırlanan, işlemeli danteller, havlular ve nevresim takımları biriktirilip çeyiz sandıklarına konurken, bugün bu uygulamanın büyük ölçüde kaybolduğunu ifade ediyor. Gençlerin gündelik yaşamda rahat hareket edebilecekleri, yıkama ve kullanım açısından pratik ürünlere yöneldikleri vurgulanıyor.

geleneklere bakışı:

Satış verilerinde gözlemlenen renk ve model değişimi de dikkat çekiyor. Ceylan, "Son 2 yıldır gri tonları çok fazla talep görüyor. Her şeyleri gri alıyorlar. Nevresimlerde düz modellere yöneliyorlar. Eskisi gibi çiçekli ve dantelli nevresimleri tercih etmiyorlar." diyerek talebin nasıl şekillendiğini anlattı. Pike, dantel salon takımları ve örtülerin eskisi kadar talep görmediği belirtildi.

Gençlerin büyük kısmının üniversite mezunu ve çalışma hayatında olmasının da tercihleri etkilediğini söyleyen Ceylan, "Ben çeyiz geleneğinin devam edeceğini düşünmüyorum. Gençlerimizin artık birçoğu üniversiteli, okumuş insanlar. Bu yüzden hepsi de çalışma hayatında oldukları için seçimlerinin ve çeyiz toplama geleneğinin devam edeceğini sanmıyorum. Gün geçtikçe geleneklerimiz ve göreneklerimizden uzaklaşıyoruz." ifadeleriyle geleneksel çeyiz anlayışının zayıfladığı görüşünü paylaştı.

Satış noktalarındaki bu eğilim, çeyiz kültürünün biçim değişikliğine uğradığını gösteriyor: el emeği süslemelerin yerini, modern yaşamın gereksinimlerine cevap veren sade ve fonksiyonel ürünler alıyor.

ESKİŞEHİR'DE ÇEYİZCİLİK YAPAN KÜBRA CEYLAN, YENİ NESİL GENÇLERİN EL İŞİ YAPMA ÜRÜNLER YERİNE SADELİKTEN YANA OLDUKLARINI VE ÇEYİZ GELENEĞİNİN İLERİKİ NESİLLERE TAŞINMAYACAĞINI DÜŞÜNDÜĞÜNÜ BELİRTTİ.