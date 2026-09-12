Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1602 -0,09%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Çeyiz geleneği sadeleşiyor: gençler el işi yerine pratikliği tercih ediyor

Eskişehirli çeyizci Kübra Ceylan, yeni neslin işlemeli dantel yerine gri, sade ve kullanışlı nevresim, havlu gibi ürünleri tercih ettiğini söylüyor.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 12:25

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çeyiz geleneği sadeleşiyor: gençler el işi yerine pratikliği tercih ediyor

Çeyiz geleneği sadeleşiyor: gençler el işi yerine pratikliği tercih ediyor

Eskişehir merkezli çeyizlik satışı yapan Kübra Ceylan, son yıllarda gençlerin çeyiz alışkanlıklarında belirgin bir değişim gözlendiğini aktarıyor. Geleneksel işlemeli dantel ve el emeği ürünler yerine, kullanım kolaylığı ve sade tasarımlar talep ediliyor.

değişen tercihler:

Ceylan, 7 senedir çeyizlik satışında bulunduğunu belirterek gençlerin artık "işlemeli çeyizler yerine daha düz, sade modelleri tercih ettiklerini" dile getirdi. "Biraz da kullanım pratikliği açısından kendilerini günlük hayatta daha rahat ettirebilecek ürünler seçiyorlar. Yeni nesil sadelikten yana; el işine, el emeğine maalesef artık çok önem vermiyorlar." sözleriyle gözlemlerini aktardı.

Eskiden yıllar öncesinden hazırlanan, işlemeli danteller, havlular ve nevresim takımları biriktirilip çeyiz sandıklarına konurken, bugün bu uygulamanın büyük ölçüde kaybolduğunu ifade ediyor. Gençlerin gündelik yaşamda rahat hareket edebilecekleri, yıkama ve kullanım açısından pratik ürünlere yöneldikleri vurgulanıyor.

geleneklere bakışı:

Satış verilerinde gözlemlenen renk ve model değişimi de dikkat çekiyor. Ceylan, "Son 2 yıldır gri tonları çok fazla talep görüyor. Her şeyleri gri alıyorlar. Nevresimlerde düz modellere yöneliyorlar. Eskisi gibi çiçekli ve dantelli nevresimleri tercih etmiyorlar." diyerek talebin nasıl şekillendiğini anlattı. Pike, dantel salon takımları ve örtülerin eskisi kadar talep görmediği belirtildi.

Gençlerin büyük kısmının üniversite mezunu ve çalışma hayatında olmasının da tercihleri etkilediğini söyleyen Ceylan, "Ben çeyiz geleneğinin devam edeceğini düşünmüyorum. Gençlerimizin artık birçoğu üniversiteli, okumuş insanlar. Bu yüzden hepsi de çalışma hayatında oldukları için seçimlerinin ve çeyiz toplama geleneğinin devam edeceğini sanmıyorum. Gün geçtikçe geleneklerimiz ve göreneklerimizden uzaklaşıyoruz." ifadeleriyle geleneksel çeyiz anlayışının zayıfladığı görüşünü paylaştı.

Satış noktalarındaki bu eğilim, çeyiz kültürünün biçim değişikliğine uğradığını gösteriyor: el emeği süslemelerin yerini, modern yaşamın gereksinimlerine cevap veren sade ve fonksiyonel ürünler alıyor.

ESKİŞEHİR&#039;DE ÇEYİZCİLİK YAPAN KÜBRA CEYLAN, YENİ NESİL GENÇLERİN EL İŞİ YAPMA ÜRÜNLER YERİNE...

ESKİŞEHİR'DE ÇEYİZCİLİK YAPAN KÜBRA CEYLAN, YENİ NESİL GENÇLERİN EL İŞİ YAPMA ÜRÜNLER YERİNE SADELİKTEN YANA OLDUKLARINI VE ÇEYİZ GELENEĞİNİN İLERİKİ NESİLLERE TAŞINMAYACAĞINI DÜŞÜNDÜĞÜNÜ BELİRTTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kahtalı gençlerle bir araya gelen Prof. Dr. Hasari Çelebi kariyer ve teknoloji t...
images

Düzce üniversitesi rektöründen şehit Ziyar Koparan için taziye mesajı
images

Düzce iş dünyası EXPO 2026 hedefiyle MÜSİAD'de bir araya geldi
images

Yangından etkilenen Kozanlı üreticilere 24 ton yem ulaştırıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kozanlı çocuklardan yangınzedelere el uzatan mahalle tezgâhı

Palamut rağbeti tezgahları canlandırdı

Samsun'da derin sondajdan çıkan gaz için KBRN ölçümü ve üç saatlik izleme

Prensesin adını taşıyan göçmen leylek karaman’da ölü bulundu

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Son yolculuğuna uğurlanacak Serhat Kılıç'ın tören programı açıklandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı