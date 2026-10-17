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Ceylanpınar'da 30 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Ceylanpınar'da 7 ayrı suçtan aranan ve hakkında toplam 30 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, emniyet ekiplerince yakalandı ve tutuklandı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 13:29

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ceylanpınar'da 30 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

olayın gelişimi:

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmesine yönelik yürüttükleri titiz ve kapsamlı çalışmalar sonucunda aranan bir kişiyi tespit etti. Şahsın, 7 farklı mahkemece arandığı ve hakkında 30 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Soruşturmada, şüpheli hakkında mahkeme kararlarıyla ilan edilen suçların; Kamu Malına Zarar Verme, İşyerinden, İkametten ve Açıktan Hırsızlık olduğu belirtildi. Emniyet ekipleri, elde edilen bilgi ve deliller doğrultusunda şahsın yakalanması için operasyon düzenledi.

gözaltı ve adli süreç:

Operasyon sonucu gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ve mahkeme sürecinin ardından kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Şanlıurfa’da 7 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Şanlıurfa’da 7 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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