Ceylanpınar'da 30 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

olayın gelişimi:

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmesine yönelik yürüttükleri titiz ve kapsamlı çalışmalar sonucunda aranan bir kişiyi tespit etti. Şahsın, 7 farklı mahkemece arandığı ve hakkında 30 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Soruşturmada, şüpheli hakkında mahkeme kararlarıyla ilan edilen suçların; Kamu Malına Zarar Verme, İşyerinden, İkametten ve Açıktan Hırsızlık olduğu belirtildi. Emniyet ekipleri, elde edilen bilgi ve deliller doğrultusunda şahsın yakalanması için operasyon düzenledi.

gözaltı ve adli süreç:

Operasyon sonucu gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ve mahkeme sürecinin ardından kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Şanlıurfa’da 7 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı