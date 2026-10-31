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Miniklerin Kızılay haftasında yardımlaşma ve dayanışmayı deneyimlediği renkli program

Kaptan Altay Altuğ Kızılay Anaokulunda düzenlenen Kızılay Haftası etkinliklerinde minikler, oyun ve atölyelerle yardımlaşma, paylaşma ve gönüllülük öğrendi.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 09:41

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Miniklerin Kızılay haftasında yardımlaşma ve dayanışmayı deneyimlediği renkli program

Kaptan Altay Altuğ Kızılay Anaokulunda Kızılay Haftası coşkusu

Kızılay Haftası kapsamında Kaptan Altay Altuğ Kızılay Anaokulunda düzenlenen etkinliklerde minik öğrenciler, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma kavramlarını eğlenerek öğrendi. Program, yaşlarına uygun etkinliklerle Kızılay'ın toplumsal rolünü ve gönüllülüğün önemini çocuklara aktarmayı hedefledi.

Etkinliklerde neler yapıldı:

Çocuklar, oyunlar ve atölye çalışmaları aracılığıyla Kızılayın iyilik ve dayanışma anlayışını uygulamalı olarak tanıdı. Paylaşma temalı etkinlikler, grup çalışmaları ve kısa tiyatro canlandırmalarıyla öğrencilerin birbirine yardım etmeyi deneyimlemesi sağlandı. Renkli ve neşeli görüntülerle geçen program, miniklerin aktif katılımıyla dikkat çekti.

Programa katılanlar ve mesajlar:

Etkinliğe, Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer ve Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın da katıldı. Konuşmalarda, küçük yaşta gelişen merhamet ve toplumsal sorumluluk bilincinin uzun vadede toplum faydasına katkı sağlayacağı vurgulandı.

Okul yönetimi ve öğretmenler, bu tür programların çocukların empati yeteneğini ve gönüllülük bilincini güçlendirdiğini belirtti. Etkinlik, hem eğitsel hem de duygusal kazanımlar sunarak öğrencilerin keyifli anlar yaşamasına olanak tanıdı.

Sonuç olarak Kızılay Haftası kutlamaları, Kaptan Altay Altuğ Kızılay Anaokulunda miniklere yardımlaşma ve dayanışma kültürünü aşılayan, toplum merkezli bir öğrenme deneyimi sundu.

KIZILAY HAFTASI KAPSAMINDA KAPTAN ALTAY ALTUĞ KIZILAY ANAOKULUNDA DÜZENLENEN ETKİNLİKLERDE MİNİK...

KIZILAY HAFTASI KAPSAMINDA KAPTAN ALTAY ALTUĞ KIZILAY ANAOKULUNDA DÜZENLENEN ETKİNLİKLERDE MİNİK ÖĞRENCİLER, YARDIMLAŞMA, DAYANIŞMA VE PAYLAŞMANIN ÖNEMİNİ EĞLENEREK ÖĞRENDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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