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Nazilli'de İstiklal Mahallesi 520 Sokak'ta parke yenileme çalışması

Nazilli Belediyesi, İstiklal Mahallesi 520 Sokak'ta eski yolun kazıma ve zemin hazırlığı çalışmalarını tamamlayıp parke taşı döşeyecek.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 09:41

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EDİTÖR: Aslı Han

Nazilli'de İstiklal Mahallesi 520 Sokak'ta parke yenileme çalışması

Nazilli'de İstiklal Mahallesi 520 Sokak'ta parke yenileme çalışması

Nazilli Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü yol yenileme programı kapsamında İstiklal Mahallesi'ndeki müdahalelerine devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 520 Sokak'ta kullanım ömrünü tamamlayan mevcut yolu kazıma işlemiyle sökmeye başladı.

çalışmanın kapsamı:

Sokakta ilk etapta mevcut asfalt ve yol tabakasının kazıma işlemleri gerçekleştiriliyor. Ardından zemin hazırlığı yapılarak altyapı gereksinimleri kontrol edilecek ve gerekli düzenlemeler tamamlanacak. Çalışmanın ilerleyen safhasında sokak boyunca parke taşı döşeme işlemi yapılacak; bu sayede yola dayanıklılık ve kullanım ömrü kazandırılması hedefleniyor.

başkanın açıklaması:

Dr. Ertuğrul Tetik, Nazilli genelinde ulaşım ağını güçlendirmek ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla planlı, kalıcı hizmetler gerçekleştirdiklerini belirtti. Başkan Tetik, "Amacımız yalnızca yolları yenilemek değil, hemşehrilerimizin uzun yıllar güvenle kullanabileceği sağlam ve konforlu bir ulaşım ağı oluşturmak. İstiklal Mahallemizde başlattığımız çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak sokağımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Nazilli’mizin her mahallesine eşit hizmet anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Belediye ekipleri, çalışmaları planlı bir takvim içinde tamamlamayı ve tamamlanan sokağı vatandaşların kullanımına sunmayı amaçlıyor.

NAZİLLİ BELEDİYESİ’NDEN İSTİKLAL MAHALLESİ’NDE YOL ÇALIŞMASI

NAZİLLİ BELEDİYESİ’NDEN İSTİKLAL MAHALLESİ’NDE YOL ÇALIŞMASI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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