Ceza kamerayla tespit edildi: orman sahasına atık dökenlere işlem yapıldı

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, orman sahasına izinsiz atık döken kişileri tespit ederek bölgeden atıkların kaldırılmasını sağladı ve sorumlular hakkında idari işlem başlattı. Müdahale, vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamaları için yürütülen rutin denetimlerin bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Tutanak ve yasal dayanak:

Ekipler olay yerinde tutanak tutarak gerekli kayıtları oluşturdu. Yapılan işlem, 5326 sayılı kabahatler kanununun 41. maddesi çerçevesinde yapıldı; anılan madde, evsel veya bireysel atık ve artıklarının belirlenen toplama veya depolama alanları dışına atılmasını yasaklıyor ve ihlaller için idari para cezası öngörüyor.

Alan koruması ve uyarılar:

Zabıta Müdürlüğü, atıkların döküldüğü eski atık sahasının orman alanı kapsamında koruma altına alındığını belirterek bölgenin kamera sistemiyle takip edildiğini vurguladı. Ekipler, bu tür alanlara inşaat malzemesi, eski mobilya, buzdolabı ve benzeri büyük atıkların bırakılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile koordineli sürdürülen takip ve incelemelerin devam ettiği, vatandaşların çevreye karşı duyarlı olmaları ve atıklarını yetkili toplama noktalarına bırakmaları istendi.

ORMAN SAHASINA ATIK DÖKEN ŞAHSA CEZA