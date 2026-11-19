Cezaevi mutfağında başlayan meslek edindirme:

Niğde'de yaşayan Ali Osman Daban, ceza infaz kurumunun mutfağında çalışarak aşçılığı öğrendi ve hükümlülüğü sırasında eğitimini sürdürdü. 44 yaşındaki Daban, daha önce mutfak deneyimi olmamasına karşın kurum içinde ustalardan mesleğin inceliklerini öğrenirken Anadolu Üniversitesi Aşçılık Bölümünü bitirdi. Ceza infaz kurumunda açılan mesleki kurslara katılarak hijyen belgeleri alan Daban, açık ceza infaz kurumunda kaldığı dönemde usta öğreticilik belgesini de aldı.

Hibe süreci ve işin kuruluşu:

Tahliyesinin ardından iş arayan Daban, bazı işverenlerle ücret ve sigorta konularında anlaşamadığını belirtti. Açık ceza infaz kurumunda birlikte çalıştığı bir ustanın yönlendirmesiyle, eski hükümlülerin hibe desteğinden yararlanabildiğini öğrenen Daban, Niğde Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün proje birimine başvurarak belgelerini sundu. Denetimli serbestlik sürecinin tamamlanması sonrası Daban'ın seyyar gıda satış aracı projesi kabul edildi ve aldığı hibe ile satış aracını kurdu.

İstihdam ve topluma dönüş:

Proje kapsamında Niğde Kent Ormanı Mesire Alanında seyyar köfte satışı yapmaya başlayan Daban, işletmesinde denetimli serbestlik kapsamındaki iki kişiye de istihdam sağladı. İşletmeyi açtıktan sonra yeniden gelecek planları yapabildiğini belirten Daban, kendilerine sunulan desteklerin işe başlamada belirleyici olduğunu ifade etti. Daban, destek veren kurumlara teşekkür ederek, kendilerine yeni bir düzen kurduklarını ve yeniden hayaller kurmaya başladıklarını söyledi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İŞKUR İl Müdürlüğü ve Niğde Belediyesinin katkılarıyla hayata geçirilen bu örnek, eski hükümlülerin ekonomik hayata yeniden katılımına dair somut bir örnek oluşturuyor. Denetimli Serbestlik Müdürü Haydar Demir de hazırlanan projelerin eski hükümlülerin gelir elde etmesine ve topluma uyum sağlamasına katkı sunduğunu, destekle kurulan bazı işletmelerin başka eski hükümlülere de iş imkanı sağladığını vurguladı.

İŞKUR Niğde İl Müdür Yardımcısı Ayşegül Özdemir ise eski hükümlülerin kendi işlerini kurmalarına yönelik destekleri açıkladı: tarım ve hayvancılık sektörü için 440 bin liraya, diğer sektörler içinse 550 bin liraya kadar kuruluş ve demirbaş desteği verilebildiğini belirtti. Hibe başvurularına ilişkin rehberin, İŞKUR'un internet sitesindeki duyurular bölümünde yer aldığı; ayrıca İŞKUR İl Müdürlüğü ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün proje hazırlama ve başvuru süreçlerinde rehberlik hizmeti sunduğu kaydedildi.

Ali Osman Daban örneği, ceza infaz kurumlarında sunulan mesleki eğitimlerin ve sonrasında sağlanan hibe desteklerinin hem bireylerin ekonomik bağımsızlığını güçlendirdiğini hem de toplumsal uyuma katkı sağladığını gösteriyor. Seyyar satış aracı modeli, düşük maliyetle işletme kurulmasına ve istihdam yaratılmasına olanak tanıyarak benzer başvurular için pratik bir örnek teşkil ediyor.

ALİ OSMAN DABAN, TAHLİYESİNİN ARDINDAN HİBE DESTEĞİYLE KENDİ İŞİNİ KURDU.