Hisarcık'ta sertifikalı fidan destekleri yerinde denetlendi

Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekibi, Kurtdere ve Ulaş köylerinde sertifikalı fidan desteklemeleri kapsamında arazi denetimleri gerçekleştirdi.

Denetimin kapsamı:

Kontrollerde, destekleme programına dahil olan tarım arazileri incelenerek üretim alanlarında gerekli tespitler yapıldı. Ayrıca fidanların gelişimi yerinde değerlendirilerek destekleme süreçleri takip edildi ve uygulamada uyum sağlanmasına yönelik tespitler kayda geçirildi.

Üreticilerle iletişim ve takip:

Yetkililer, üreticilere yönelik desteklemelerin takibinin sürdürüleceğini bildirerek arazi kontrollerinin düzenli olarak devam edeceğini vurguladı. Bu çalışmaların hedefi, üreticilerin destekleme süreçlerinden faydalanmasını sağlamak ve tarımsal üretimin geliştirilmesi yönünde ilerlemeyi desteklemektir.

HİSARCIK’TA SERTİFİKALI FİDAN DESTEKLEMELERİ İÇİN ARAZİ KONTROLLERİ YAPILDI