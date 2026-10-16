Cezaevlerinde aile içi iletişim becerileri güçlendirildi

eğitim programının kapsamı:

Eskişehir’de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, tutuklu ve hükümlülere yönelik bir dizi eğitim gerçekleştirildi. Program, Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında planlandı ve aile içi ilişkilerin güçlendirilmesi ile sağlıklı iletişim becerilerinin geliştirilmesini hedefledi.

uygulama yapılan kurumlar:

Eğitimler, Adalet Bakanlığına bağlı L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, 2 Nolu Açık Ceza İnfaz Kurumu ve H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlülere yönelik olarak düzenlendi. Her kurumda verilen oturumlar, kurum şartlarına uygun şekilde planlandı ve uygulandı.

Program kapsamında katılımcılara aile içi iletişimde empati, dinleme becerileri, çatışma yönetimi ve duygusal farkındalık gibi temel konularda bilgiler verildi. Amaç, ceza infaz kurumlarındaki kişilerin aile bağlarını korurken iletişim yollarını güçlendirmelerine destek olmaktır.

Eskişehir'deki çalışmalar, kurumlar arası koordinasyonla sürdürülmeye devam ediyor ve yapılan eğitimlerin katılımcıların aile ilişkilerine olumlu katkı sağlaması hedefleniyor.

ESKİŞEHİR'DE TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERE YÖNELİK 'AİLE İÇİ İLETİŞİM' KONULU EĞİTİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.