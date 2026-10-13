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Cezası kesinleşen hükümlü Karaköprü'de operasyonda yakalandı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, Karaköprü'de uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.T.'yi yakaladı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 13:39

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Cezası kesinleşen hükümlü Karaköprü'de operasyonda yakalandı

şanlıurfa'da yakalanma

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Ş.T. isimli hükümlüyü Karaköprü ilçesinde düzenlenen çalışma sonucu yakaladı.

yakalanma süreci:

Düzenlenen çalışma sonucunda yakalanan hükümlü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

adli süreç ve ceza:

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan hükümlünün hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu kaydedildi.

Olayla ilgili işlemler jandarma tarafından tamamlanarak, hükümlünün cezasının infazı için gerekli süreç başlatıldı.

ŞANLIURFA’DA UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

ŞANLIURFA’DA UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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