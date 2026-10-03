Dolar 49,1070 +0,06%
Euro 55,2612 +0,08%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.571,55 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Cezaya rağmen önlem alınmadı: İskenderun'da inşaat çukuruna düşen yaşlı adam yaralandı

İskenderun'da kaldırımı işgal eden ve güvenlik önlemi alınmayan inşaat çukuruna düşen yaşlı adam yaralandı; belediye denetimleri artırıp kuralları uygulayacak.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 09:51

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Cezaya rağmen önlem alınmadı: İskenderun'da inşaat çukuruna düşen yaşlı adam yaralandı

Olayın ayrıntıları:

Geçtiğimiz günlerde İskenderun ilçesi Fener Caddesi üzerinde yapımı devam eden bir inşaatın temel çukuruna düşen yaşlı adam yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs hastanede tedavi altına alındı.

İskenderun Belediyesi ekiplerinin incelemesi, aynı inşaat sahasına 2 gün önce güvenlik önlemi alınmadığı gerekçesiyle ceza uygulandığını gösterdi. Buna rağmen firma gerekli emniyet tedbirlerini almadı; kaldırımların işgal edilmesi ve yaya güvenliğinin ihmal edilmesi kazaya zemin hazırladı.

Belediye açıklaması ve yaptırımlar:

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, inşaat faaliyetlerinin çevrede yaşayanların ve yoldan geçen vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atmadan yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Dönmez, yapılmış uyarılara rağmen önlem almayan firmalara karşı yaptırımların kararlılıkla uygulanacağını belirterek; 'İnşaat çalışmalarında güvenlik önlemlerinin eksiksiz alınması, hem çalışanların hem de vatandaşlarımızın can güvenliği için zorunludur. Gerekli tedbirleri almayan firmalara cezai işlem uyguluyoruz. Bundan sonra kurallara uymayan inşaatları mühürleyeceğiz. Vatandaşlarımızın güvenliğini riske atan ihmallere karşı denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz' dedi.

Denetimlerin kapsamı ve hedefler:

Belediye, kent genelindeki inşaat şantiyelerinde çevre ve yaya güvenliğini tehlikeye atan eksikliklere karşı denetimlerini arttıracağını açıkladı. Yetkililer, gerekli önlemleri almayan firmalara cezai işlem uygulanacağını ve kurallara uymayan inşaatların mühürleneceğini bildirdi. Amaç, benzer ihmallerin tekrarlanmasını önlemek ve kamu güvenliğini sağlamak olarak belirtildi.

Yaşanan kaza, sorumluluk üstlenen firmaların iş güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmesinin ve belediye denetimlerinin etkinliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

HATAY&#039;DA KALDIRIMI İŞGAL EDEN VE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINMAYAN İNŞAATIN TEMELİNE DÜŞEN YAŞLI ADAM...

HATAY'DA KALDIRIMI İŞGAL EDEN VE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINMAYAN İNŞAATIN TEMELİNE DÜŞEN YAŞLI ADAM YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sabah Çaydurt’ta tır dorsesi alev aldı
images

MHK başkanı Ferhat Gündoğdu hakimlikte savunmasında ses kaydını fark etmediğini...
images

Gece boyunca süren asker eğlencesi Selahiye'de mahalleyi rahatsız etti
images

Kurtun gece ziyareti: Çivril'de bir koyun telef oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çermik'te 29 araçlı yük taşımacılığı kooperatifi faaliyete geçti

Aydın Ticaret Borsası'nda sandıkta birlik ve güven vurgusu

Nusaybin kaymakamı ve basın buluşması: MAGYED ziyaretiyle tanıtıma destek

Köyde bilim Altıntaş'ta sürdürülebilir tarım söyleşisiyle noktalandı

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi