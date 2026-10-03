Cezaya rağmen önlem alınmadı: İskenderun'da inşaat çukuruna düşen yaşlı adam yaralandı

Olayın ayrıntıları:

Geçtiğimiz günlerde İskenderun ilçesi Fener Caddesi üzerinde yapımı devam eden bir inşaatın temel çukuruna düşen yaşlı adam yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs hastanede tedavi altına alındı.

İskenderun Belediyesi ekiplerinin incelemesi, aynı inşaat sahasına 2 gün önce güvenlik önlemi alınmadığı gerekçesiyle ceza uygulandığını gösterdi. Buna rağmen firma gerekli emniyet tedbirlerini almadı; kaldırımların işgal edilmesi ve yaya güvenliğinin ihmal edilmesi kazaya zemin hazırladı.

Belediye açıklaması ve yaptırımlar:

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, inşaat faaliyetlerinin çevrede yaşayanların ve yoldan geçen vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atmadan yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Dönmez, yapılmış uyarılara rağmen önlem almayan firmalara karşı yaptırımların kararlılıkla uygulanacağını belirterek; 'İnşaat çalışmalarında güvenlik önlemlerinin eksiksiz alınması, hem çalışanların hem de vatandaşlarımızın can güvenliği için zorunludur. Gerekli tedbirleri almayan firmalara cezai işlem uyguluyoruz. Bundan sonra kurallara uymayan inşaatları mühürleyeceğiz. Vatandaşlarımızın güvenliğini riske atan ihmallere karşı denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz' dedi.

Denetimlerin kapsamı ve hedefler:

Belediye, kent genelindeki inşaat şantiyelerinde çevre ve yaya güvenliğini tehlikeye atan eksikliklere karşı denetimlerini arttıracağını açıkladı. Yetkililer, gerekli önlemleri almayan firmalara cezai işlem uygulanacağını ve kurallara uymayan inşaatların mühürleneceğini bildirdi. Amaç, benzer ihmallerin tekrarlanmasını önlemek ve kamu güvenliğini sağlamak olarak belirtildi.

Yaşanan kaza, sorumluluk üstlenen firmaların iş güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmesinin ve belediye denetimlerinin etkinliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

HATAY'DA KALDIRIMI İŞGAL EDEN VE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINMAYAN İNŞAATIN TEMELİNE DÜŞEN YAŞLI ADAM YARALANDI.