Ciciler köyünde narkotik operasyonu: üç şüpheli gözaltına alındı

Operasyonun detayları:

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmaneli ilçesine bağlı Ciciler köyünde bir şüpheliye ait adreste arama gerçekleştirdi.

ele geçirilen malzemeler ve adli işlem:

Aramada 1 gram esrar ile 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 191'inci maddesi kapsamında adli işlem başlatıldı.

BİLECİK’TE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 3 GÖZALTI