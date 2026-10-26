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Ciciler köyünde narkotik operasyonu: üç şüpheli gözaltına alındı

Bilecik'in Osmaneli ilçesi Ciciler köyünde jandarma ve narkotik ekipleri düzenlediği operasyonda 1 gram esrar, 7 aparat ele geçirdi; 3 kişi gözaltında.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 09:26

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ciciler köyünde narkotik operasyonu: üç şüpheli gözaltına alındı

Operasyonun detayları:

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmaneli ilçesine bağlı Ciciler köyünde bir şüpheliye ait adreste arama gerçekleştirdi.

ele geçirilen malzemeler ve adli işlem:

Aramada 1 gram esrar ile 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 191'inci maddesi kapsamında adli işlem başlatıldı.

BİLECİK’TE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 3 GÖZALTI

BİLECİK’TE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 3 GÖZALTI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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