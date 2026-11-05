Gençlerin merakını ateşleyen Gümüşova bilim festivali

Gümüşova Bilim Festivali kısa özeti:

Düzce Üniversitesi Gümüşova Meslek Yüksekokulu tarafından Gümüşova Gençlik Merkezi'nde düzenlenen festival, Daha Aydınlık Bir Yarın İçin Bilimle Buluşalım temasıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, gençlere bilimsel merak ve üretken düşünceyi aşılamayı hedefledi.

Katılımcılar ve stantlar:

Programda Düzce Üniversitesi öğrenci toplulukları ile birlikte Düzce Bilim Merkezi, AFAD ve Yeşilay gibi kurumların tanıtım stantları yer aldı. Katılımcı stantlar, gençlerin bilgi edinmesini ve kurumlarla doğrudan etkileşim kurmasını sağladı.

Atölyeler ve sergilenen teknolojiler:

Keşfet, tasarla, üret, paylaş felsefesinden hareketle organize edilen festivalde; siha, roket, formula1 aracı, sanayide robotik uygulamalar ve model uydu gibi teknolojik ürünler ile atölye çalışmaları katılımcılarla buluştu. Atölyeler, uygulamalı deneyimler ve söyleşilerle desteklendi.

Gençlere katkısı:

Festival, yarışmalar ve deneyim alanları üzerinden gençlerin proje üretme kültürüne katkı sundu. Etkinlik, onların bilimsel merakını artırırken üretken düşünce becerilerini geliştirmelerine, girişimcilik ekosistemine ve takım çalışmasına yönelik farkındalık kazanmalarına yardımcı oldu.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞOVA MESLEK YÜKSEKOKULU TARAFINDAN DÜZENLENEN "GÜMÜŞOVA BİLİM FESTİVALİ" GÜMÜŞOVA GENÇLİK MERKEZİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.