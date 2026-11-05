EGİAD'ın Ankara çıkarması: genç iş dünyasının talepleri veri odaklı raporlarla taşındı

EGİAD ankara temaslarını raporlarla güçlendirdi

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) 3-4 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirdiği Ankara programında, genç iş dünyasının önceliklerini doğrudan ülke karar alıcılarına taşıdı. M. Kaan Özhelvacı başkanlığındaki heyet, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ile çok sayıda milletvekili ve parti temsilcisiyle bir araya gelerek, İzmir ve Ege Bölgesi’nin kalkınma önceliklerini ve genç iş insanlarının beklentilerini paylaştı.

Görüşmelerin merkezinde, EGİAD Think Tank tarafından hazırlanan Yaratıcı Yıkım Sürecinde İzmir ve Ege Bölgesi Bölgesel Ekonomik Güvenlik raporlarının veriye dayalı bulguları ile somut politika önerileri yer aldı. Heyetin mesajı, genç iş dünyasının talep ve kaygılarının saha çalışmalarıyla desteklenen öneriler şeklinde ulusal gündeme taşınmasıydı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile ekonomik güvenlik gündemi:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede ekonomik dayanıklılık, stratejik ürünlerde dışa bağımlılığın azaltılması ve tedarik zincirlerinin güvenliği öne çıktı. Toplantıya AK Parti heyetinden Eyyüp Kadir İnan, Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar, Mustafa Bilici ve Zehranur Aydemir de katıldı. EGİAD, Bölgesel Ekonomik Güvenlik raporunun bulgularını paylaşarak ekonomik risklerin erken tespiti, tedarikçi çeşitliliği ve yerli ikame kapasitesinin artırılmasına yönelik önerileri sundu.

Özhelvacı, ekonomik güvenliğin Cumhurbaşkanlığı düzeyinde ele alınmasının raporun önemini artırdığını vurgularken, firmaların küresel değişimlere uyumunu destekleyecek politika araçlarına dikkat çekildi. Görüşmede genç iş insanlarının yatırım, üretim ve büyüme süreçlerinde karşılaştıkları sorunların çözümünde kamu ile iş dünyası arasındaki etkileşimin güçlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Yaratıcı yıkım, beceri dönüşümü ve istihdam:

Yaratıcı Yıkım Sürecinde İzmir raporu, yapay zekâ, dijitalleşme ve yeşil dönüşümün İzmir’in üretim ve işgücü profilleri üzerindeki etkilerini sektörel bazda inceliyor. Raporda, teknolojik dönüşümün yeni iş modelleri ve istihdam fırsatları yaratırken aynı zamanda beceri uyumsuzluklarını da derinleştirebileceği vurgulanıyor; bu perspektif Joseph Schumpeter’in yaratıcı yıkım kavramı çerçevesinde ele alınıyor ve 2025 Nobel Ekonomi Bilimleri Ödülü’ne atıf yapılıyor.

EGİAD çalışması TÜİK, İŞKUR verileri ve saha görüşmelerine dayanarak İzmir’deki beceri uyum sorunlarını sektörel ayrıntıyla ortaya koyuyor. Raporda, giyim eşyaları, gıda ürünleri imalatı ve kara taşımacılığı gibi sektörlerde yeni beceri kazanımına acil ihtiyaç bulunduğu, eğitim ve sağlık hizmetlerinin ise stratejik fırsatlar sunduğu belirtiliyor. Ayrıca TÜİK’in 2025 verilerine göre NEET oranının %23,3 olması, dönüşüm politikalarının kapsayıcı olmasını zorunlu kılıyor.

Sunulan politika önerileri arasında İzmir Beceri Bilgi Platformu kurulması, sektör odaklı beceri dönüşüm programları, NEET gençlere yönelik kariyer başlangıç ve mikro staj imkânlarının artırılması, kadınların işgücüne dönüşünün desteklenmesi ve Dijital Beceri Pasaportu uygulamasının geliştirilmesi yer alıyor. EGİAD, teknolojik yatırımlar kadar insan kaynağı geliştirme stratejilerinin de başarı için kritik olduğunu vurguladı.

Bölgesel ekonomik güvenlik analizleri ve öneriler:

Ege Bölgesi Bölgesel Ekonomik Güvenlik raporu, jeopolitik belirsizlikler ve tedarik zinciri kırılmalarına karşı bölgesel dayanıklılığı ölçmeyi amaçlıyor. Araştırmada geliştirilen Bileşik Kırılganlık Endeksi (BKE) ile 4.524 ürünün tedarik ve ikame riski analiz edildi; bunlardan 312 ürün yüksek riskli, daha sıkı kriterlerle belirlenen 111 kritik ürün ise öncelikli izleme alanı olarak belirlendi.

İl bazlı analizlerde Ege Bölgesi’nin iller arasındaki farklı kırılganlık profilleri ortaya kondu; İzmir’in genel kırılganlık skorunun ülke ortalamasının altında olduğu, ancak organik kimya gibi bazı ürün gruplarında özel izleme gereksinimi bulunduğu belirtildi. Raporda ayrıca Çin kaynaklı ihracat kısıtlamaları, Rusya merkezli enerji şokları ve deniz taşımacılığı krizleri gibi senaryoların bölgesel etkileri değerlendirildi.

Saha çalışmasında yer alan 74 EGİAD üyesi firma ile yapılan anketler, firmaların hazırlık düzeyine ilişkin önemli bulgular verdi: firmaların yalnızca %54'ünde siber güvenlik protokolü, %24'ünde yazılı ESG politikası bulunuyor. Bu sonuçlar KOBİ’lerin dijital güvenlik ve sürdürülebilirlik kapasitelerinin güçlendirilmesi ihtiyacını ortaya koyuyor. Öneriler arasında erken uyarı sistemleri, tedarikçi çeşitliliğinin artırılması, yerli ikame kapasitesinin desteklenmesi ve bölgesel tedarik istihbaratı altyapısı yer aldı.

Program kapsamında TBMM Genel Kurul Salonu ziyareti de gerçekleştirildi; heyet yasama mekanizması ve demokratik temsilin işleyişini yerinde görme imkânı buldu.

EGİAD’ın Ankara temasları, genç iş dünyasının taleplerini yalnızca dile getirmekle kalmayıp, bu talepleri bilimsel araştırma ve veri ile destekleyerek hem iktidar hem muhalefet temsilcilerine sunması açısından öne çıktı. Heyetin paylaştığı bulgular ve politika önerileri, İzmir ve Ege Bölgesi’nin rekabet gücünün artırılması, KOBİ’lerin dönüşüm kapasitesinin güçlendirilmesi ve ekonomik güvenliğin sağlanması hedeflerine katkı sunmayı amaçlıyor.

EGİAD yetkilileri, program sonunda kamu, siyaset ve iş dünyası arasındaki bağların güçlendirilmesinin, öngörülebilir politikalar ve nitelikli insan kaynağı ile birlikte ekonomik dönüşümün sürdürülebilirliğini sağlayacağını vurguladı.

EGİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI M. KAAN ÖZHELVACI (SOLDA), AK PARTİ GENEL SEKRETERİ VE İZMİR MİLLETVEKİLİ EYYÜP KADİR İNAN (SAĞDA) İLE BİR ARAYA GELDİ.