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Çiftlikköy sahilinde 'bedenini dinle, harekete geç' temalı yürüyüş

Çiftlikköy sahilinde 'bedenini dinle, harekete geç' temasıyla gerçekleşen yürüyüşte İl Sağlık Müdürlüğü, kurumlar ve vatandaşlar sağlıklı yaşamı vurguladı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 16:41

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EDİTÖR: Serkan Varol

Çiftlikköy sahilinde 'bedenini dinle, harekete geç' temalı yürüyüş

Çiftlikköy sahilinde 'bedenini dinle, harekete geç' yürüyüşü:

Yalova'da Halk Sağlığı Haftası kapsamında Çiftlikköy ilçesinde düzenlenen yürüyüş, sağlıklı yaşam ve düzenli fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yapıldı ve kamu kurumları, sağlık çalışanları ile çok sayıda vatandaşın katılımına sahne oldu.

etkinlik boyunca yapılan çalışmalar:

Çiftlikköy sahil güzergahında yürüyüşün ardından Mokamp önünde kurulan stantlarda katılımcılara ve ziyaretçilere bilgilendirme yapıldı. Stantlarda sağlıklı yaşam ve düzenli egzersizin faydaları anlatıldı; broşürler dağıtılarak hareketli yaşam konusunda pratik öneriler sunuldu.

katılımcılar ve amaç:

Yürüyüşe Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, Altınova Kaymakamı Göksu Bayram, Çiftlikköy Belediye Başkanı Adil Yele, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, Kızılay Derneği temsilcileri, ilçe kurum yöneticileri ile kamu kurumlarında görev yapan personel ve sağlık çalışanları katıldı. Yetkililer, etkinlikle toplumda hareketli yaşam konusunda farkındalık oluşturulmasının amaçlandığını belirtti.

YALOVA’DA HALK SAĞLIĞI HAFTASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN YÜRÜYÜŞTE, SAĞLIKLI YAŞAM VE DÜZENLİ FİZİKSEL...

YALOVA’DA HALK SAĞLIĞI HAFTASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN YÜRÜYÜŞTE, SAĞLIKLI YAŞAM VE DÜZENLİ FİZİKSEL AKTİVİTENİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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