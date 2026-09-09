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Rize açıklarına acil iniş yapan uçağın belçikalı yolcuları müşahede altında

Batum'dan kalkan özel uçak motor arızası nedeniyle Rize açıklarına acil iniş yaptı; Vlasselaer Werner ve Christian Peiffer'in kontrolleri devam ediyor.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 17:08

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Rize açıklarına acil iniş yapan uçağın belçikalı yolcuları müşahede altında

Rize açıklarına acil iniş yapan uçağın belçikalı yolcuları müşahede altında

Batum'dan kalkan özel bir uçak, motordaki arıza nedeniyle Rize açıklarına acil iniş gerçekleştirdi. Uçakta bulunan Belçika uyruklu Vlasselaer Werner ile Christian Peiffer, sahil güvenlik ve havalimanı acil müdahale ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek sağlık kontrollerine alındı.

Müdahale ve nakil süreci:

Sahil Güvenlik ve havalimanı ekiplerinin koordineli müdahalesiyle hastaneye getirilen yolcuların yapılan muayenelerinde, Kaçkar Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Han Alişan tarafından herhangi bir hayati tehlike saptanmadığı bildirildi. Ekiplerin ertelemeksizin yürüttüğü müdahalelerle yolcular güvenli şekilde sağlık kuruluşuna ulaştırıldı.

sağlık durumu ve takip:

Acil servis uzmanının muayenesi sonucunda bir kişide bel ağrısı tespit edildi; bu nedenle önlem amacıyla tomografi ve acil tetkikler yapıldı. Hastalar, izlem ve ek tetkikler için müşahede altında tutuluyor ve kontrolleri sürdürülüyor.

Rize&#039;de denize acil iniş yapan uçaktaki Belçikalı 2 kişinin sağlık kontrolleri sürüyor

Rize'de denize acil iniş yapan uçaktaki Belçikalı 2 kişinin sağlık kontrolleri sürüyor

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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