Tarihi sıcaklık rekoru: İspanya'da 1961'den beri en sıcak yaz

İspanya'da 2026 yazının genel görünümü

AEMET, 2026 yazının ölçümlerin tutulmaya başlandığı 1961'den beri ülke tarihinin en sıcak yazı olduğunu duyurdu. Kurum, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan dönemde toplam 61 gün süren ve eşi benzeri görülmemiş bir sıcak hava dalgası yaşandığını belirtti. Bu sayı, önceki rekor olan 2022'deki 41 günlük dalgayı geride bıraktı.

ölçümler ve ortalama sıcaklık verileri:

Açıklamada söz konusu üç aylık dönemin ortalama sıcaklığının 24.5 santigrat derece olduğu ve bunun 2025'teki önceki rekorun 0.3 santigrat derece üzerinde bulunduğu yer aldı. Kurum ayrıca, İspanya'da kaydedilen en sıcak on yaz mevsiminin tamamının 21. yüzyılda yaşandığını vurguladı.

en yüksek günlük sıcaklık ve yerel rekor:

2 Eylül'de ülkenin güneybatısındaki El Granado belediyesinde hava sıcaklığı 45.7 santigrat dereceye ulaşarak ayın sıcaklık rekorunu egale etti; bu değer, yıl içinde İspanya'da kaydedilen en yüksek sıcaklık olarak kayda geçti.

can kaybı ve yangınların bilançosu:

Carlos III Sağlık Enstitüsü, Haziran-Ağustos döneminde aşırı sıcaklara bağlı nedenlerle 5 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı; bu, 2015'te istatistik tutulmaya başlandığından beri bildirilen en yüksek sayı oldu. Ayrıca Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi verilerine göre bu yıl İspanya'da yaklaşık 296 bin hektar (731 bin dönüm) alan yangınlarla yok edildi.

Yetkililerin açıkladığı bu veriler, 2026 yazının hem insan sağlığı hem de çevresel etkiler açısından ülke için ağır sonuçlar doğurduğunu ortaya koyuyor.

İspanya'da 2026 yazı, ölçümlerin başladığı 1961 yılından bu yana ülke tarihinde kaydedilen "en sıcak yaz mevsimi" olarak kayıtlara geçti.