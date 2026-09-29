Cildin altında saklanan varislerin sessiz sinyalleri

gizli varis nedir ve neden görünmez?:

Geleneksel varis denildiğinde akla genellikle deri yüzeyinde belirginleşen mavi-mor damarlar gelir. Ancak cildin daha derin katmanlarında veya cilt altında yer alan damarların etkilenmesi de belirti verebilir; bu durum dışarıdan hiçbir damar görüntüsü olmadan şikâyetlere yol açabilir. Daviva Avcılar Hastanesi Girişimsel Radyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Ali Koçyiğit, bu tabloya “gizli varis” adını verdiğini ve semptomların sıklıkla göz ardı edildiğini vurguluyor.

belirtiler ve nasıl fark edilir?:

Gizli varis, damarların görünmemesine rağmen şu yakınmalarla kendini gösterebilir: huzursuz bacak hissi, açıklanamayan kaşıntı, gece krampları ve gün içinde artan bacak ödemi. Hastalar otururken ya da dinlenirken sürekli pozisyon değiştirme ihtiyacı duyabilir; kaşıntı, herhangi bir böcek ısırığı ya da alerji öyküsü olmadan ortaya çıkabilir. Gece krampları, toplardamar kapaklarının işlev bozukluğuna bağlı kan birikiminin dokuların oksijenlenmesini etkilemesiyle açıklanıyor.

Sabah rahat olan ayakkabının akşama doğru sıkması veya ayak bileği ve ayaklarda gün içinde artan şişlik, dikkat edilmesi gereken günlük belirtiler arasında yer alır. Doç. Dr. Koçyiğit, bu tür yakınmaların ihmal edilmemesi gerektiğini belirtiyor.

tanı ve tedavi yaklaşımları:

Bu şikâyetlerin kaynağını belirlemede Doppler ultrasonografi önemli bir araçtır. Doppler ile damar kapaklarının işlevi ve toplardamar sisteminde kaçak olup olmadığı değerlendirilebilir; gizli varis erken dönemde tespit edildiğinde uygun hastalarda tedaviyle yüz güldürücü sonuçlar elde edilebiliyor.

Tedavi seçenekleri arasında günümüzde ameliyatsız yöntemler ön plana çıkıyor. Doç. Dr. Koçyiğit, radyofrekans ve lazer ablasyon yöntemleriyle kaçak yapan damarların enerjisel olarak kapatıldığını, böylece kanın sağlam damarlar üzerinden kalbe taşınmaya devam ettiğini ve ödem, kramp ile kaşıntı gibi şikayetlerin azalabildiğini aktarıyor. Ancak her varisin girişimsel tedavi gerektirmediğini, kararın hastanın yaşam kalitesi üzerine etkisine göre verildiğini vurguluyor; hafif yakınmalarda medikal tedavi ve varis çoraplarıyla izlem de uygun bir seçenek olabilir.

ayırıcı tanı ve dikkat edilmesi gerekenler:

Bacak şişliğinin kaynağı her zaman varis değildir. Doç. Dr. Koçyiğit, lenfödem, kalp ve böbrek sorunları gibi farklı nedenlerin de benzer belirtiler ortaya çıkarabileceğini ifade ediyor. Bu nedenle önce ilgili uzmanlarla kalp ve böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi; bu nedenler dışlandıktan sonra lenfatik inceleme ve toplardamar değerlendirmesinin yapılması önem taşıyor.

Gizli varis tedavi edilmezse zaman içinde dışarıdan görülebilen varislere, ciltte renk değişikliklerine, kuruluk ve pullanmaya; daha ileri aşamalarda ise venöz yaralara dönüşebilir. Yaralar enfekte olarak akıntılı hale geldiğinde tedavi süreci daha karmaşıklaşır. Bu yüzden Doç. Dr. Koçyiğit, "varislerin dışarıdan belirgin hale gelmesini beklemeden, şikâyetler başladığında hekime başvurmanın" önemini belirtiyor.

yaşam tarzı, risk faktörleri ve mevsimsel öneriler:

Genetik yatkınlık variste önemli bir risk faktörüdür; ailede varis öyküsü olanlarda hastalık daha genç yaşta ortaya çıkabilir. Gebelik, kadınlarda daha sık görülmesinin nedenlerinden biri olarak gösteriliyor. Ayrıca sürekli ayakta çalışma, uzun süre hareketsiz kalma ve genel hareketsiz yaşam da riski artırır çünkü yürürken kasların toplardamara yardımcı olması gerekir.

Genetiği değiştirmek mümkün olmasa da Doç. Dr. Koçyiğit, yaşam tarzı düzenlemelerinin hastalığın başlama zamanını öteleyebileceğini ve şikâyetleri azaltabileceğini belirtiyor. Uzun süre hareketsiz ayakta kalmaktan kaçınmak, dinlenme sırasında bacakları yükseltmek ve düzenli hareket etmek ödem ile gece kramplarını azaltmada fayda sağlar.

Topuklu ayakkabının doğrudan varisi tetiklediğine dair kesin bir durum yok; daha çok ortopedik sorunlara yol açabildiği vurgulanıyor. Ayrıca varis tedavilerinin uygulama konforu açısından sonbahar ve kış aylarında daha uygun olduğu, sıcak havanın hem şikâyetleri artırabildiği hem de tedavi sonrası uygulamaları zorlaştırabildiği belirtiliyor. Sauna, hamam veya sıcak kum gibi uzun süreli sıcak ortamlardan kaçınılması öneriliyor.

Sonuç olarak, bacaklarda açıklanamayan kaşıntı, huzursuzluk, gece krampları veya gün içinde artan şişlik gibi yakınmalar varsa, dışarıdan damar görünmese bile toplardamar incelemesinin ihmal edilmemesi ve gerekli durumlarda Doppler ultrasonografi ile değerlendirme yapılmasının erken tanı ve tedavi açısından kritik olduğu vurgulanmaktadır.

GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ UZMANI DOÇ. DR. ALİ KOÇYİĞİT