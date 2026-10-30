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Çıldır'da servis güvenliği için kapsamlı denetim

Çıldır'da Trafik Jandarması ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ekipleri 8 okul servis aracını denetleyip eksiklikleri tespit etti; gerekli uyarılar yapıldı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 16:05

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çıldır'da servis güvenliği için kapsamlı denetim

Denetim çalışması yapıldı:

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen denetimde Trafik Jandarması ile İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ekipleri ortak çalışma yürüttü. Yapılan kontrolde 8 okul servis aracı tek tek incelendi.

bulunan eksiklikler ve uyarılar:

Denetim sırasında tespit edilen eksikliklerin giderilmesi konusunda araç ilgililerine gerekli uyarılar yapıldı. Görevliler, tespit edilen noktalarda düzeltme yapılmasının önemine vurgu yaparak araç sahiplerini bilgilendirdi.

güvenlik vurgusu:

Yetkililer, uygulanan kontrollerin amaçlarının başında öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaşımlarını sağlamak olduğunu belirtti. Denetimlerin titizlikle süreceği ve gerekli görüldüğünde ek tedbirlerin alınacağı ifade edildi.

ARDAHAN&#039;IN ÇILDIR İLÇESİNDE, İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BAHÇESİNDE TRAFİK JANDARMASI VE İLÇE...

ARDAHAN'IN ÇILDIR İLÇESİNDE, İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BAHÇESİNDE TRAFİK JANDARMASI VE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE OKUL SERVİS ARAÇLARINA YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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