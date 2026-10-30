Dolar 49,9409 +0,06%
Euro 55,7383 -0,07%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.292,65 -2,79%
EUR/USD 1,1157 -0,21%
Brent Petrol 113,70 +2,62%
--°

Eskişehir'de görev şehidi ambulans şoförü kabri başında anıldı

2011'de görevi başındayken kaza sonucu hayatını kaybeden ambulans şoförü Halis Alan, Eskişehir'de kabri başında mesai arkadaşlarıyla anıldı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 16:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Eskişehir'de görev şehidi ambulans şoförü kabri başında anıldı

kabri başında dualarla anma:

Eskişehir'de 30 Ekim 2011 tarihinde görevi başındayken meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden ambulans şoförü Halis Alan, vefatının yıl dönümünde kabri başında anıldı.

törene katılanlar ve düzenlenen program:

Kabri başında gerçekleştirilen anma törenine İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Erkan Duman ile merhum sağlık çalışanının mesai arkadaşları katıldı. Programda şehit için dualar okundu ve anma konuşmaları yapıldı.

törenin sona ermesi:

Tören, okunan duaların ardından son buldu. Katılımcılar, Halis Alan'ın görev şehidi olarak anısını yaşatmak üzere bir araya geldi.

ESKİŞEHİR&#039;DE 2011 YILINDA GÖREVİ ESNASINDA GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASI SONUCU ŞEHİT OLAN AMBULANS...

ESKİŞEHİR'DE 2011 YILINDA GÖREVİ ESNASINDA GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASI SONUCU ŞEHİT OLAN AMBULANS ŞOFÖRÜ HALİS ALAN, VEFATININ YIL DÖNÜMÜNDE KABRİ BAŞINDA DUALARLA ANILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Emniyet müdürü Doköz’den şehit ailesine taziye ziyareti
images

Malatya'da iş dünyası, borsa başkanının üçüncü dönemini kutladı
images

Şehitkamil'de yağmurun ritmiyle yükselen cumhuriyet coşkusu
images

Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde mor kod tatbikatı gerçeği aratmadı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kırıkkale'de narkotik baskını: sentetik maddeler ve para ele geçirildi, bir kişi tutuklandı

Kütahya ustasını dualarla andı: Hamza Üstünkaya anısına mevlit

Altıncı yılda deprem hazırlığı: İzmir'de kapsamlı saha ve masa tatbikatı

Erzincan'da seralara 15 bin 579 kilogram örtüyle üretim atağı

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek