Eskişehir'de görev şehidi ambulans şoförü kabri başında anıldı

kabri başında dualarla anma:

Eskişehir'de 30 Ekim 2011 tarihinde görevi başındayken meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden ambulans şoförü Halis Alan, vefatının yıl dönümünde kabri başında anıldı.

törene katılanlar ve düzenlenen program:

Kabri başında gerçekleştirilen anma törenine İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Erkan Duman ile merhum sağlık çalışanının mesai arkadaşları katıldı. Programda şehit için dualar okundu ve anma konuşmaları yapıldı.

törenin sona ermesi:

Tören, okunan duaların ardından son buldu. Katılımcılar, Halis Alan'ın görev şehidi olarak anısını yaşatmak üzere bir araya geldi.

ESKİŞEHİR'DE 2011 YILINDA GÖREVİ ESNASINDA GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASI SONUCU ŞEHİT OLAN AMBULANS ŞOFÖRÜ HALİS ALAN, VEFATININ YIL DÖNÜMÜNDE KABRİ BAŞINDA DUALARLA ANILDI.