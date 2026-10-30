Erzurumspor FK hazırlıklarını tamamladı ve Çorum FK maçını bekliyor

Erzurumspor sahasında Çorum FK maçına hazır

Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig’in 10. hafta karşılaşmasında yarın sahasında oynayacağı Çorum FK maçının hazırlıklarını tamamladı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen son çalışmanın ardından mavi-beyazlı ekip karşılaşma saatini beklemeye başladı.

Antrenman detayları:

Teknik Direktör Serkan Özbalta idaresinde yapılan çalışmada takım, sahada yoğun bir ter idmanı gerçekleştirdi. Antrenman programı maç temposuna yönelik kısa ve dinamik pas organizasyonları ile dayanıklılık çalışmaları içerdi. Uygulanan rutin, oyuncuların maç öncesi fiziksel ve taktiksel hazırlıklarını tamamlamaya yönelikti.

Kadro ve sakatlık durumu:

Erzurum ekibinde önemli bir eksik bulunuyor: Mustafa Yumlu sakatlığı nedeniyle Çorum FK karşılaşmasında forma giyemeyecek. Teknik heyet, tecrübeli oyuncunun yokluğunu farklı rotasyon ve görev dağılımlarıyla telafi etmeyi planlıyor. Dadaşlar, bu eksikle birlikte alternatif savunma planları üzerinde çalıştı.

Hazırlık sürecinin sorunsuz tamamlanması, ev sahibi takımın motivasyonunu koruyor. Yönetim ve teknik ekip, taraftar desteğini arkasına alarak sahada istenen performansı yakalamayı hedefliyor. Karşılaşmanın sonucu, haftanın ilerleyen bölümündeki lig tablosu açısından önem taşıyor.

ERZURUMSPOR FK, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 10. HAFTASINDA YARIN SAHASINDA OYNAYACAĞI ÇORUM FK MAÇININ HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI.