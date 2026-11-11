Cilo beyaza büründü, Yüksekova merkezinde sonbahar sürdü

Cilo'nun zirvesi beyaza büründü:

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Bölgenin en yüksek noktası olan 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı etkili yağışla tamamen beyaza büründü ve zirvede kış görünümü oluştu.

Kar, özellikle dağ eteği ve yüksek platolarda izlenebilir manzaralar oluştururken, ilçe merkezinde aynı anda sonbahar havası korunuyor. Vatandaşlar mevsimsel farklılığın yarattığı kontrastı fotoğraflayarak paylaşıyor.

hazırlık ve tedbirler:

Yağışların yol açabileceği olumsuzluklara karşı yerel yönetimler önlem aldı. İlçe sınırlarında ve muhtemel yoğun kar yağışı alanlarında karla mücadele ekipleri hazır bekletiliyor, yolların kapanmaması için tuzlama ve küreme çalışmaları planlanıyor.

Yetkililer, yüksek kesimlere yapılacak seyahatler konusunda dikkatli olunmasını ve güncel uyarıların takip edilmesini tavsiye ediyor. İlçe merkezinde ise yağışlar zaman zaman etkili olmakla birlikte genel hava sonbahar özelliklerini koruyor.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE HAVA SICAKLIĞININ DÜŞMESİYLE BİRLİKTE YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLURKEN, İLÇE MERKEZİNDE SONBAHAR HAVASI YAŞANIYOR.