Üniversite ve engellilerden İnciraltı'nda ortak çevre hamlesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencileri, çevrenin korunması, denizlerin temiz tutulması ve doğal yaşamın sürdürülebilirliğine dikkat çekmek amacıyla İnciraltı Kent Ormanı’nda plaj temizliği düzenledi. Etkinlik, gönüllülerin sahil boyunca yaptığı kapsamlı temizlikle görünür bir çevre duyarlılığı sergiledi.

etkinlik ve katılımcılar:

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Yurdoğlu, Konak ve İnciraltı Engelli Çalışmaları Hizmet Merkezi üyelerinin de desteğiyle 200'ü aşkın kişi etkinliğe katıldı. Öğrenciler ve engelli bireyler sahildeki kağıt parçalarını, cam şişeleri, metal ve plastik atıkları toplayarak temiz bir çevre ve yaşanabilir gelecek için güçlü bir mesaj verdi.

iş birliği ve sürdürülebilirlik hedefi:

Etkinlik, İzmir Ekonomi Üniversitesi Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi (EKOTAM) ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirildi. Bu buluşma, geçtiğimiz yıl başlatılan ortak çalışmanın ikinci adımını oluşturuyor ve önümüzdeki yıllarda da sürdürülmesi planlanıyor; amaç, öğrenciler ve engelli bireylerin birlikte yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışmalarını yaygınlaştırmak ve çevre farkındalığını kalıcı hale getirmektir.

başarı tanımı: kalıcı çevre bilinci

İEÜ Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı ve EKOTAM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Can Özcan, 2025 yılında Japonya'daki Yaizu Chuo Lisesi ile eş zamanlı plaj temizliği yaparak Guinness Dünya Rekoru kırdıklarını hatırlattı ve etkinliği bu yıl da sürdürmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Özcan, asıl başarının doğaya karşı sorumluluk duygusunun güçlendirilmesi ve bu bilincin günlük yaşamın bir parçası haline gelmesi olduğunu belirtti.

Özcan ayrıca farklı yaş ve yaşam deneyimlerine sahip bireylerin aynı amaç doğrultusunda bir araya gelmesinin etkinliğe ayrı bir anlam kattığını vurgulayarak, üniversitenin bilgiyi kampüs dışına taşıyarak topluma somut fayda sağlamayı görev edindiğini söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü’nün katkılarının da etkinliğin başarısında önemli bir rol oynadığı ifade edildi.

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İEÜ) ÖĞRENCİLERİ, ÇEVRENİN KORUNMASI, DENİZLERİN TEMİZ TUTULMASI VE DOĞAL YAŞAMIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNE DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA İNCİRALTI KENT ORMANI’NDA PLAJ TEMİZLİĞİ GERÇEKLEŞTİRDİ.