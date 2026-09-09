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Küçük yürek büyük fedakârlık: yangından oğlağını sırtında taşıdı

Antalya'nın Serik ilçesinde 12 yaşındaki Fevzi Fırat Aksay, dumandan etkilenen 'Sarı kız' adlı oğlağını sırtına alıp güvenliğe taşıdı; görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 16:36

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Küçük yürek büyük fedakârlık: yangından oğlağını sırtında taşıdı

Olayın kısa özeti:

Antalya'nın Serik ilçesi Sarıabalı Mahallesi'nde Pazartesi gece saatlerinde rüzgârın etkisiyle hızla büyüyen ormanlık alan ve tarım arazisi yangını, bölgede panik yaşanmasına neden oldu. Yangında 3 ev küle dönerken, çok sayıda sera ve tarım arazisi zarar gördü.

Yangın söndürme ve tahliye çalışmaları sürerken, mahallede yaşayan 12 yaşındaki Fevzi Fırat Aksay dumandan etkilenen ve yürümekte zorluk çeken oğlağını fark etti. Doğduğundan beri besleyip büyüttüğü oğlağa Sarı kız adını vermişti.

Kahramanlık anı:

Jandarma ve itfaiye ekiplerinin tahliye çalışmalarının yürütüldüğü alanda, Aksay tereddüt etmeden oğlağı sırtına aldı ve metrelerce yürüyerek güvenli bölgeye taşıdı. Çevredeki vatandaşların şaşkın ve takdir dolu bakışları arasında gerçekleşen bu anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kayıtların sosyal medyada paylaşılmasıyla görüntüler hızlıca yayıldı ve geniş izleyici kitlesi tarafından beğeni topladı. Yetkililer, dumandan hafif etkilenen çocuğun ve sırtında taşıdığı oğlağın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Aile ve müdahale:

Olayı anlatan Fevzi Fırat Aksay, "Hayvanları otlatmaya başlamıştım. Dönüşte oğlağım rahatsızlandı. Ben de sırtıma alıp getirdim. Yıkadım, tedavi ettim şimdi iyileşmeye başladı. Çok izlemişler görüntüyü, ‘iyi çocuk’ demişler. Ben oğlağımı çok seviyorum. Adı Sarı kız" dedi.

Fevzi'nin babası Osman Aksay ise oğlunun davranışını överek, "Oğlum 7/24 hayvanların içinde. Bizim için hayvanlarımızın canı çok önemli. Çok duyarlı bir hareket yapmış. Onları sevmesi, kurtarması. Allah ondan razı olsun. Sevmese zaten taşımazdı" ifadelerini kullandı.

Hem mahalle sakinlerinin hem de sosyal medyanın dikkatini çeken bu görüntüler, yangın anında soğukkanlılıkla hareket eden bir çocuğun, hayvanına gösterdiği bağlılığı ve fedakârlığı ortaya koydu. Yetkililer yangınla ilgili soruşturma ve zarar tespit çalışmalarına devam ediyor.

FEVZİ FIRAT AKSAY (12) VE BABASI OSMAN AKSAY

FEVZİ FIRAT AKSAY (12) VE BABASI OSMAN AKSAY

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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