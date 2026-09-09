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Lesovo'da parsiyel yüke gizlenmiş 5 şişme bot ele geçirildi

Lesovo Gümrük Noktası'nda Türkiye'den Almanya'ya giden tırın X-ray taramasında 5 adet şişme bot bulundu; botlara el konuldu ve idari soruşturma başlatıldı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 17:22

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Lesovo'da parsiyel yüke gizlenmiş 5 şişme bot ele geçirildi

Lesovo'da parsiyel yüke gizlenmiş 5 şişme bot ele geçirildi

5 Eylül 2026 tarihinde, Türkiye plakalı yarı römorklu çekicinin Türkiye'den Almanya'ya parsiyel yük taşıdığı beyanıyla Lesovo Gümrük Noktası'na giriş yaptığı bildirildi. Türk vatandaşı sürücünün belgelerinin ibrazını takiben araç risk analizi kapsamında X-ray cihazıyla tarandı.

Tarama ve fiziki arama süreci:

Tarama sırasında kargo bölümünde olağandışı yoğunluklar tespit edilince araç detaylı fiziki aramaya alındı. Gümrük memurlarının yaptığı incelemede, yarı römorkun arka bölümünde motor takılmasına uygun sert kıç tahtaları bulunan 5 adet şişme bot bulundu. Bulunan botlara el konuldu, olayla ilgili olarak idari ceza soruşturması başlatıldı.

Bulgarya makamlarının tespiti ve benzer vakalar:

Bulgaristan gümrük makamları, ele geçirilen botların Avrupa Birliği ülkelerinden Büyük Britanya'ya Manş Denizi üzerinden yasa dışı göçmen taşımacılığında kullanıldığına dair değerlendirmede bulundu. Haziran ayının sonunda aynı noktada yapılan iki ayrı tır denetiminde de, bazıları yatak olarak beyan edilen şiltelerin arasına gizlenmiş halde toplam 25 adet şişme bot ele geçirilmişti.

Gümrük yetkilileri, parsiyel yük beyanları ve olağandışı yoğunluklara karşı tarama ve fiziki arama uygulamalarını sıkı tutmanın kaçak malzeme ve göçmen kaçakçılığının önlenmesinde kritik olduğunu vurguladı. Söz konusu olayda ele geçirilen botların bulunduğu römorkun arka yapısının motor takılmasına uygun olması, kaçakçıların kullanım amacına işaret ediyor.

İlgili idari süreç ve soruşturma kapsamında hangi yaptırımların uygulanacağına dair bilgiler, soruşturmanın ilerlemesiyle açıklanacak.

HAMZABEYLİ’NİN KARŞISINDAKİ LESOVO’DA TIR’DA 5 KAÇAK ŞİŞME BOT ELE GEÇİRİLDİ

HAMZABEYLİ’NİN KARŞISINDAKİ LESOVO’DA TIR’DA 5 KAÇAK ŞİŞME BOT ELE GEÇİRİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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