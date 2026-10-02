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CIMPOR ile yeni dönem: OYAK Beton Türkiye'de CIMPOR Yapı Malzemeleri'ne dönüşüyor

OYAK Beton, 1 Ekim 2026'da CIMPOR Yapı Malzemeleri adıyla faaliyete geçecek; amaç kalite, sürdürülebilirlik ve Türkiye'nin küresel entegrasyonunu güçlendirmek.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 10:39

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EDİTÖR: Berk Doğan

CIMPOR ile yeni dönem: OYAK Beton Türkiye'de CIMPOR Yapı Malzemeleri'ne dönüşüyor

Marka değişimi ve küresel entegrasyon:

OYAK Beton, 1 Ekim 2026 itibarıyla Türkiye operasyonlarını CIMPOR Yapı Malzemeleri adıyla sürdüreceğini açıkladı. Bu adım, şirketin yerelde edindiği üretim kültürü, saha deneyimi ve müşteri güvenini, CIMPOR’un uluslararası bilgi birikimi ile TCC Group Holdings’in küresel ölçeğiyle buluşturmayı amaçlıyor.

2019'da Portekiz ve Cape Verde operasyonlarının satın alınmasıyla başlayan uluslararası büyüme süreci, 2024 yılında CIMPOR ile OYAK Çimento’nun TCC Group Holdings çatısı altında birleşmesiyle yeni bir boyut kazandı. Bu yapı kapsamında OYAK Beton'un CIMPOR markasına geçişi, Türkiye operasyonlarını küresel grubun daha entegre bir parçası haline getiriyor.

Yeni dönemin odakları:

CIMPOR Yapı Malzemeleri Türkiye'de dört ana alana odaklanacağını belirtiyor: üretim kalitesi, müşteri odaklılık, çevresel sorumluluk, teknoloji ve insan kaynağı. Açıklamada, üretimden satış sonrası hizmetlere kadar tüm süreçlerde kalite ve müşteri memnuniyetinin temel kriter olacağı vurgulanıyor.

Şirket, sürdürülebilir büyümeyi kaynak verimliliği ve düşük karbon yaklaşımıyla eşleştirecek, verimliliği artırmak için yeni teknolojileri ve inovatif çözümleri hızla uygulamaya alacak. Türkiye’deki mühendislik yeteneği ve üretim kültürü, grubun stratejik avantajı olarak öne çıkarılacak.

Yönetim anlayışı ve hedefler:

CIMPOR ve OYAK Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çalbıyık, bu dönüşümün sadece isim değişikliği olmadığını, yılların birikimini daha büyük bir geleceğe taşıma hedefi taşıdığını ifade etti. Çalbıyık, Türkiye’nin insan gücüne, mühendislik kabiliyetine ve üretim potansiyeline güven duyulduğunu belirtti.

Şirketin yönetim anlayışı insanı, kaliteyi, müşteriyi ve çevreyi birbirinden ayrılamaz parçalar olarak görüyor. Bu çerçevede hedef, Türkiye’den çıkan know-how’u uluslararası deneyimle birleştirerek daha rekabetçi, yenilikçi ve çevreci bir yapı oluşturmak.

Sonuç olarak, OYAK Beton’un CIMPOR Yapı Malzemeleri markasına dönüşümü; geçmişte oluşturulan üretim disiplini ve saha deneyimini koruyup, uluslararası ölçek, teknoloji ve sürdürülebilirlik anlayışıyla ileri taşımaya odaklanan kapsamlı bir değişim olarak sunuluyor. Şirket, Türkiye faaliyetlerini bu yeni yapı içinde geliştirerek küresel rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

CIMPOR VE OYAK ÇİMENTO YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUAT ÇALBIYIK

CIMPOR VE OYAK ÇİMENTO YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUAT ÇALBIYIK

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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