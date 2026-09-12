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Çin BRICS ortaklığıyla orta doğu ve körfez’de barışı inşa etmeye hazır

18. BRICS Zirvesi'nde konuşan Xi Jinping, Çin'in Orta Doğu ve Körfez'de barış için BRICS ile işbirliğine ve yapay zekâ girişimine hazır olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 16:20

GÜNCELLEME: 12 Eylül 2026 - 16:24

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EDİTÖR: Caner Şahin

Çin BRICS ortaklığıyla orta doğu ve körfez’de barışı inşa etmeye hazır

Xi Jinping'in Yeni Delhi mesajı

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18. BRICS Zirvesi'nde küresel dönüşümün derinliği ve çok kutupluluğun güçlendiğine dikkat çekti. Konuşmasında dünyanın eşi benzeri görülmemiş bir değişim içinde olduğunu, Küresel Güney'in önemli ölçüde büyüdüğünü ve çok taraflılığın saldırı altında olduğunu vurguladı.

BRICS'in tarihsel rolü:

Xi, BRICS ülkelerinin tarihin doğru tarafında yer alması gerektiğini ifade ederek, birlik içinde daha adil ve eşitlikçi bir uluslararası düzene yön verme çağrısında bulundu. Tek taraflılık ve güç politikalarının yükselişte olduğuna işaret eden Xi, barış, kalkınma, güvenlik ve yönetişimdeki boşlukların büyüdüğünü söyledi ve BRICS'in bu konuda öncü rol üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Yapay zekâ ve yeni sanayileşme girişimi:

Konuşmasında inovasyonu öne çıkarmanın önemine değinen Xi, yapay zekâ alanında iş birliğinin artırılmasını, açık kaynak ve ortak paylaşımın teşvik edilmesini önerdi. Çin, BRICS-Yapay Zeka Tabanlı Yeni Sanayileşme Girişimi'ni teklif ederek daha fazla Ar-Ge ve uygulama başarısı elde edilmesi ile endüstriyel ve tedarik zinciri iş birliğinin derinleştirilmesini amaçladıklarını açıkladı. Xi ayrıca BRICS ülkelerinin Dünya Yapay Zekâ İşbirliği Örgütü'ne aktif katılımını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Orta Doğu ve Körfez için iş birliği çağrısı:

Xi, barış ve istikrarın korunmasında BRICS'in üstleneceği role vurgu yaparak ortak, kapsamlı, işbirlikçi ve sürdürülebilir bir güvenlik yaklaşımını savundu. Soğuk Savaş zihniyetine ve blok çatışmasına karşı çıktıklarını, diğer ülkelerin egemenliğine ve iç işlerine müdahaleye karşı durduklarını belirten Xi, sıcak nokta sorunlarına yapıcı katılım ve hem belirtilere hem de kök nedenlere yönelik çözümler arayışı gerektiğini söyledi.

Çin lideri, Orta Doğu ve Körfez'deki çatışmaların bölge halkı için ağır kayıplara yol açtığını ve savaşın uluslararası toplumun ortak çıkarlarına hizmet etmediğini vurguladı. Xi, Çin'in Orta Doğu ve Körfez bölgesinde barış ve huzurun sağlanmasında BRICS üyeleriyle birlikte üzerine düşen rolü oynamaya hazır olduğunu dile getirdi.

Xi Jinping konuşmasının sonunda Çin'in gelecek yıl BRICS başkanlığını üstleneceğini ve 19. BRICS Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını açıkladı.

ÇİN DEVLET BAŞKANI Xİ JİNPİNG, YENİ DELHİ&#039;DE DÜZENLENEN 18. BRICS ZİRVESİ&#039;NDE YAPTIĞI KONUŞMADA...

ÇİN DEVLET BAŞKANI Xİ JİNPİNG, YENİ DELHİ'DE DÜZENLENEN 18. BRICS ZİRVESİ'NDE YAPTIĞI KONUŞMADA, "ÇİN, ORTA DOĞU VE KÖRFEZ BÖLGESİNDE BARIŞ VE HUZURUN SAĞLANMASINDA BRICS ÜYELERİYLE BİRLİKTE ÜZERİNE DÜŞEN ROLÜ OYNAMAYA HAZIRDIR" DEDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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