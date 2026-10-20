çine adliyesi'nde işleyiş ve fiziki koşullar yerinde değerlendirildi

Çine adliyesi ziyareti

Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy ile Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Öztürk ve beraberindeki heyet, mülhakat Çine Adliyesi'ni ziyaret etti. Heyet ziyarette adliyede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı ve mevcut adli hizmetlerin işleyişini yerinde değerlendirdi.

görüşmelerde öne çıkan konular:

Ziyarette hakimler, cumhuriyet savcıları ve adliye personeli ile bir araya gelindi. Görüşmelerde görev sırasında karşılaşılan sorunlar, ihtiyaçlar ve bunlara yönelik çözüm önerileri ele alındı. Heyet, adli hizmetlerin daha hızlı, etkin ve verimli yürütülmesi ile yargı süreçlerinin düzenli işlemesi üzerinde durdu; hizmetlerin mevzuat çerçevesinde sürdürülmesi vurgulandı.

fiziki şartlar ve çalışma düzeni:

Heyet, adliyenin fiziki koşullarını, çalışma düzenini ve hizmet kapasitesini yerinde inceledi. Yapılan değerlendirmelerde mevcut durum üzerine karşılıklı görüş alışverişi gerçekleştirildi ve tespit edilen ihtiyaçlara yönelik notlar alındı. Ziyaret, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

AYDIN CUMHURİYET BAŞSAVCISI UYGUR KAAN ARISOY, ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HASAN ÖZTÜRK VE BERABERİNDEKİ HEYET, ÇİNE ADLİYESİ'Nİ ZİYARET EDEREK ADLİ HİZMETLERİN İŞLEYİŞİ, ÇALIŞMA DÜZENİ VE ADLİYENİN FİZİKİ ŞARTLARINA İLİŞKİN İNCELEMELERDE BULUNDU.