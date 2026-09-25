Çine'de sağlık hizmetine takviye: devlet hastanesi 10 pratisyen hekimle güçlendi

Çine Devlet Hastanesi'ne yeni hekim atamaları:

Çine Devlet Hastanesi bünyesine 10 pratisyen hekim göreve başladı. Yeni atamalarla birlikte hastanenin hekim kadrosunda güçlenme sağlanırken, vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin sürekliliği ve erişilebilirliğinin artırılması amaçlanıyor.

kadroya katkı ve beklenen etkiler:

Göreve başlayan pratisyen hekimlerin, poliklinik yoğunluğunu azaltarak muayene sürelerini düzenlemesi ve acil taleplere yanıt süresini kısaltması bekleniyor. Bu tür takviyelerin özellikle kırsal ve küçük ilçelerde sağlık hizmetlerinin etkinliğini yükselttiği değerlendiriliyor.

hasta kabulü ve hastane yönetimi açıklaması:

Yeni hekimler, hasta kabulüne başladı ve hizmet akışı içinde göreve entegre oldular. Hastane yönetimi, göreve başlayan hekimlere yeni görevlerinde başarı dilediğini açıklarken, vatandaşlardan hizmet taleplerini ilgili birimlere yönlendirmeleri istendi.

AYDIN’IN ÇİNE İLÇESİNDE HİZMET VEREN ÇİNE DEVLET HASTANESİ’NDE 10 PRATİSYEN HEKİM GÖREVE BAŞLADI. YENİ HEKİMLERLE BİRLİKTE HASTANENİN SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDAKİ HEKİM KADROSU GÜÇLENDİ.