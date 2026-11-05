Uzun yılların ardından umut: ikinci kadavra böbrekle yeniden yaşama tutundu

nakil süreci ve hastanın öyküsü:

Diyarbakır'da yaşayan 39 yaşındaki 4 çocuk babası Hanifi Caner, 2012 yılında Dicle Üniversitesinde kadavradan böbrek nakli oldu. İlk nakil üç yıl sürdü; gelişen organ reddi nedeniyle Caner 2015'te yeniden diyaliz tedavisine başladı ve yaklaşık 11 yıl süren diyaliz sürecinin ardından 2026'da Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde ikinci kez kadavradan böbrek nakliyle yeniden sağlığına kavuştu.

Caner, ameliyat sonrası durumunun iyi olduğunu belirterek, ailelere yönelik duygusal bir çağrıda bulundu: "Organlar toprak olacağına bir cana vesile olsun." Kendi deneyimini aktarırken ilk nakilde yaşanan rejeksiyon sürecine ve uzun diyaliz dönemine değindi; yeni naklin ardından günlük yaşama dönme umudunu paylaştı.

uzmanlardan organ bağışı ve takip uyarısı:

Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Cerrahi Sorumlusu Dr. Nurettin Ay, son iki hafta içinde hastanede kadavradan 3 böbrek nakli gerçekleştirildiğini ve bu hastalardan birinin 8 yaşında bir çocuk olduğunu söyledi. Ay, diğer iki hastanın ise yaklaşık 10 yıldan uzun süredir diyaliz tedavisi gördüğünü belirterek, hastaların şu anki durumlarının iyi olduğunu aktardı.

Dr. Ay, beyin ölümü gerçekleşen kişilerin yakınlarına organ bağışı konusunda yapılan bilgilendirme görüşmelerine olumlu yanıt verilmesinin önemine vurgu yaptı. Beyin ölümünün tıbben gerçek ölüm olduğunu, organların bağışlanması halinde sınırlı bir süre için kullanılabilir durumda tutulabildiğini ve bu sürede alınan organların bekleyen hastalara hayat verebileceğini ifade etti.

Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Uzmanı İdris Oruç ise organ naklinin yalnızca ameliyatla sınırlı olmadığını; ameliyat sonrası düzenli nefroloji ve organ nakli polikliniği kontrollerinin ile ilaç uyumunun hayati önem taşıdığını vurguladı. Oruç, ilaçların düzensiz kullanımının organ reddine, gereğinden fazla kullanımın ise toksisite riskine yol açabileceğini; bu durumlarda böbrek değerlerinde yükselme görülebileceğini anlattı.

Oruç, hastaların daha önce nakil olmuş olsalar bile yeniden organ nakli için başvurabileceklerini; ikinci nakillerin de gerçekleştirilebildiğini belirterek, "Organ nakli, bir insanın başka bir insana bırakabileceği en değerli miraslardan biridir" dedi.

Caner ve uzmanların ortak mesajı, beyin ölümü gerçekleşen yakınlarının organlarının bağışlanmasının birçok hastaya yeni bir yaşam şansı verebileceği yönünde. Hastane yetkilileri, organ bağışına dair bilgilendirmenin yoğun bakım ekipleri ve koordinatörler aracılığıyla yapıldığını, vatandaşların bu süreçte sorularını sormaktan çekinmemeleri gerektiğini hatırlattı.

11 yıl diyaliz tedavisi gördü, ikinci kez kadavradan böbrek nakliyle hayata tutundu