Dolar 49,9308 +0,04%
Euro 55,7198 -0,10%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.258,95 -3,29%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 113,43 +2,37%
--°

Çine'nin Altınova'sından acı veda: Yusuf Sait Ünlü şehit oldu

Hakkari'de yaralanan Jandarma Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün şehadet haberi Çine Altınova'daki ailesine ulaştı; mahalle ve ilçe yasa boğuldu.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 10:14

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Çine'nin Altınova'sından acı veda: Yusuf Sait Ünlü şehit oldu

Çine'nin Altınova'sından acı veda

Hakkari'de görev yaptığı sırada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Jandarma Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün acı haberi, memleketi Çine ilçesinin Altınova Mahallesi'ndeki ailesine yetkililer tarafından iletildi.

Çine Kaymakamı Ali Erdoğan, ilçe jandarma komutanı ve ilçe emniyet müdürü ile birlikte Altınova Mahallesi'ne giderek ailenin yanına geldi. Haberle birlikte mahalle ve ilçede derin üzüntü yaşandı; şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı.

Olay ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, Hakkari Yüksekova'da hudut geçiş olayına müdahale sırasında açılan ateş sonucu yaralanan Ünlü, helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Cenaze töreni ve ilk veda:

Yetkililerden alınan bilgiye göre, şehit Yusuf Sait Ünlü'nün cenazesi ikindi namazını müteakip Altınova Mahalle Mezarlığı'nda düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. Mahalle sakinleri ve ilçe halkı, şehidin yakınlarının başsağlığı için bir araya geliyor.

Olayın ardından hem ilçede hem de Aydın genelinde hüzün hâkim olurken, yetkililer aileye ve yakınlarına destek sağlanacağı bilgisini paylaştı.

ŞEHİDİN EVİNE TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

ŞEHİDİN EVİNE TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Uzman uyarısı: doğadan toplanan mantarlar hayatı tehdit edebilir
images

Ahırda iki saatlik müdahale: ineğin boğazundan çıkan armut üniversitede ders ola...
images

Ele gelmeyen kitleler ihmal edilmemeli: erken tanı hayati önem taşıyor
images

Aroyat söküm için Aliağa'ya geçirilirken İstanbul Boğazı'ndan geçti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Van'da beyaz zirveler ve gölün mavi uyumu

Şantiyedeki kablo hırsızlığı zinciri çözüldü: 13 gözaltı

Hobiden atölyeye: kuzenlerin Türkiye kıyılarında taş arama serüveni

Esenyurt'ta yağışlı yokuşta direksiyon kaybı: park halindeki araçlara çarptı

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi