Çine'nin Altınova'sından acı veda: Yusuf Sait Ünlü şehit oldu

Çine'nin Altınova'sından acı veda

Hakkari'de görev yaptığı sırada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Jandarma Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün acı haberi, memleketi Çine ilçesinin Altınova Mahallesi'ndeki ailesine yetkililer tarafından iletildi.

Çine Kaymakamı Ali Erdoğan, ilçe jandarma komutanı ve ilçe emniyet müdürü ile birlikte Altınova Mahallesi'ne giderek ailenin yanına geldi. Haberle birlikte mahalle ve ilçede derin üzüntü yaşandı; şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı.

Olay ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, Hakkari Yüksekova'da hudut geçiş olayına müdahale sırasında açılan ateş sonucu yaralanan Ünlü, helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Cenaze töreni ve ilk veda:

Yetkililerden alınan bilgiye göre, şehit Yusuf Sait Ünlü'nün cenazesi ikindi namazını müteakip Altınova Mahalle Mezarlığı'nda düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. Mahalle sakinleri ve ilçe halkı, şehidin yakınlarının başsağlığı için bir araya geliyor.

Olayın ardından hem ilçede hem de Aydın genelinde hüzün hâkim olurken, yetkililer aileye ve yakınlarına destek sağlanacağı bilgisini paylaştı.

ŞEHİDİN EVİNE TÜRK BAYRAKLARI ASILDI