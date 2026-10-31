GKV'li basketbolcu Berat Kanada'yı tercih etti, ABD'den de teklifler aldı

GKV'li basketbolcu Berat St. Jude’s Academy'yi seçti

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları (GKV) Özel Cemil Alevli Koleji 12. sınıf öğrencisi Berat Kervancıoğlu, uzun yıllara dayanan basketbol disiplininin karşılığını uluslararası arenada kabul ve burs teklifleriyle aldı. Genç sporcu, aralarından seçim yaptığı güçlü seçenekler içinde Kanada'daki St. Jude’s Academy (SJA Prep)'yi tercih ederek eğitimine ve spor kariyerine Kanada'da devam etme kararı verdi.

uluslararası teklifler ve burs oranları:

Kabul ve burs teklifi alan okullar arasında IMG Academy (ABD), Oak Hill Academy (yüzde 40 burs - ABD), Brewster Academy (yüzde 60 burs - ABD), DME Academy (ABD), CATS Academy (yüzde 60 burs - ABD), Franklin Prep Academy (yüzde 50 burs - ABD), Pathways School & Sports Academy (yüzde 70 burs - ABD), Crowley ISD (ABD), Wasatch Academy (yüzde 50 burs - ABD), The King’s Academy (yüzde 60 burs - ABD), Springfield Commonwealth Academy (yüzde 50 burs - ABD), St. Jude’s Academy / SJA Prep (yüzde 80 burs - Kanada), Tilton School (yüzde 70 burs - ABD) ve Combine Academy (ABD) yer alıyor. Bu teklifler, Berat'ın hem akademik hem de sportif geleceği için geniş bir yelpaze sundu.

gkv'den değerlendirme ve gelecek planı:

Çekirdekten yetişme bir GKV'li olan Berat, yıllardır sürdürdüğü basketbol yolculuğunda gösterdiği azim ve disiplinle dikkat çekti. Tercihini Mississauga, Kanada'da bulunan St. Jude’s Academy (SJA Prep)'den yana kullanan genç sporcu, burada hem lise eğitimi hem de basketbol çalışmalarını sürdürecek.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel konuyla ilgili olarak, "Gaziantep Kolej Vakfı çatısı altında yetişen bir değerimizin; azmi, disiplini ve spora olan tutkusu sayesinde bu uluslararası fırsatlara ulaşmasından ve yeni yolculuğuna çok güçlü bir adımla ilerlemesinden kurumum adına sonsuz mutluluk ve gurur duyuyorum. Sevgili Berat’ı bu önemli başarısından dolayı yürekten kutluyor; Kanada’da başlayacağı yeni eğitim ve spor hayatında başarılarının artarak katlanmasını diliyorum. Yolun açık olsun Berat! GKV ailesi olarak seninle gurur duyuyoruz" dedi.

Berat'ın aldığı bu çok sayıda teklif ve yüksek oranlı burslar, hem bireysel başarıyı hem de GKV'nin sporcu yetiştirme programlarının uluslararası görünürlüğünü ortaya koyuyor. Genç sporcunun Kanada'daki yeni dönemi, hem okulu hem de ailesi tarafından sıkı bir destekle takip edilecek.

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI (GKV) ÖZEL CEMİL ALEVLİ KOLEJİ 12. SINIF ÖĞRENCİSİ BERAT KERVANCIOĞLU