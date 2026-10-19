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Çiniyle hayat bulan anlar: şehit yakınları ve gaziler el emeğini paylaştı

Bilecik'te 'Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam' programında şehit yakınları ve gaziler çini sanatını öğrenip el emeği eserler ortaya koydu.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 10:08

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çiniyle hayat bulan anlar: şehit yakınları ve gaziler el emeğini paylaştı

Bilecik'te çini atölyesi buluşması

Bilecik'te şehit yakınları ve gaziler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen 'Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam' programı kapsamında düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Katılımcılar çini tekniğini tanıdı, uygulamalı atölyelerde çalıştı ve ortaya çıkan eserleri inceledi.

Katılımcıların emeği ve amaçları

Etkinliğe Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan de katıldı. Program çerçevesinde şehit yakınları ve gazilerin el emeğiyle hazırladığı çini çalışmaları sergilendi. Organizasyonun öncelikli hedefi, geleneksel el sanatlarını yaşatmak ve bu becerileri gelecek nesillere aktarmaktır.

Sanatın birleştirici yönü

İl Müdürü Nejat İlhan konuya ilişkin olarak şunları söyledi: "Şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin sanatla buluşması, emeklerini ve yeteneklerini eserlerine yansıtmaları bizler için çok kıymetli. Geleneksel sanatlarımızın yaşatılmasına katkı sunan bu tür çalışmaların desteklenmesini önemsiyoruz". Etkinlik, sanatın katılımcılar arasında dayanışmayı güçlendiren ve kişisel ifadenin önünü açan rolüne dikkat çekti.

Program kapsamında gerçekleştirilen atölyeler, hem kültürel mirasın korunmasına hem de sosyal bağların kuvvetlenmesine katkı sağlayacak nitelikte görüldü. Geleneksel el sanatlarının yaşatılması ve aktarılması vurgusu etkinlik boyunca ön planda tutuldu.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER ÇİNİ SANATINI YAŞATIYOR

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER ÇİNİ SANATINI YAŞATIYOR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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