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Çıraklıktan ustalığa: 14 yaşında başlayan berberin hikâyesi

Patnos'ta 14 yaşında başlayan berber Yusuf Alkan, yıllar içinde ustalaştı; müşterilerin taleplerine göre farklı saç modelleri uyguluyor.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 11:59

GÜNCELLEME: 19 Ekim 2026 - 12:04

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çıraklıktan ustalığa: 14 yaşında başlayan berberin hikâyesi

Çıraklıktan ustalığa

Patnos ilçesinde berberlik yapan Yusuf Alkan, 14 yaşında çırak olarak başladığı mesleğini yıllar içinde geliştirerek usta seviyesine taşıdı. Erken yaşta başlayan çalışma ve sürekli pratik, Alkan'ın ustalığa ulaşmasında belirleyici oldu.

Müşteri talepleri ve trendlerin etkisi:

Alkan, değişen saç modasını yakından takip ettiğini ve müşterilerin istekleri doğrultusunda farklı uygulamalar yaptığını aktarıyor. İlçede özellikle gençler sosyal medyada gördükleri modelleri tercih ediyor; son dönemde Fransız saç kesimlerinin öne çıktığı gözlemleniyor.

Mesleğe bakışı ve müşteri ilişkileri:

Alkan mesleğe dair şunları anlattı: önce çıraktım, sonra usta oldum. 14 yaşımdan beri bu mesleği devam ettiriyorum. İnsan yaptığı mesleği sahiplenirse daha güzel oluyor. Bazen müşterinin yanında farklı görüşler de olabiliyor; Alkan herkesin düşüncesine saygı gösterdiğini ve son kararın müşteriye ait olduğunu vurguluyor.

USTA OLAN YUSUF ALKAN

USTA OLAN YUSUF ALKAN

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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