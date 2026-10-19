Çıraklıktan ustalığa: 14 yaşında başlayan berberin hikâyesi

Çıraklıktan ustalığa

Patnos ilçesinde berberlik yapan Yusuf Alkan, 14 yaşında çırak olarak başladığı mesleğini yıllar içinde geliştirerek usta seviyesine taşıdı. Erken yaşta başlayan çalışma ve sürekli pratik, Alkan'ın ustalığa ulaşmasında belirleyici oldu.

Müşteri talepleri ve trendlerin etkisi:

Alkan, değişen saç modasını yakından takip ettiğini ve müşterilerin istekleri doğrultusunda farklı uygulamalar yaptığını aktarıyor. İlçede özellikle gençler sosyal medyada gördükleri modelleri tercih ediyor; son dönemde Fransız saç kesimlerinin öne çıktığı gözlemleniyor.

Mesleğe bakışı ve müşteri ilişkileri:

Alkan mesleğe dair şunları anlattı: önce çıraktım, sonra usta oldum. 14 yaşımdan beri bu mesleği devam ettiriyorum. İnsan yaptığı mesleği sahiplenirse daha güzel oluyor. Bazen müşterinin yanında farklı görüşler de olabiliyor; Alkan herkesin düşüncesine saygı gösterdiğini ve son kararın müşteriye ait olduğunu vurguluyor.

USTA OLAN YUSUF ALKAN