Osmangazi’de 64 mahallede eş zamanlı ziyaret: 900 hane ve iş yeriyle buluşma

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı, ilçe genelinde eş zamanlı saha çalışması yürüterek esnaf ve vatandaşlarla doğrudan iletişim kurdu. İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş koordinasyonunda düzenlenen programda, 20 ayrı ekip görev aldı ve ilçenin 64 mahallesi kapsandı. Çalışmalar sırasında yaklaşık 900 hane ve iş yeri ziyaret edilerek yurttaşların talep ve beklentileri not edildi.

çalışmanın uygulaması:

Teşkilat mensupları, esnafı iş yerlerinde ziyaret etti, hanelerin kapısını çalarak birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Ziyaretlerde vatandaşların gündelik sıkıntıları, yerel talepleri ve beklentileri doğrudan dinlendi; not alınan talepler kayıt altına alındı ve ilgili birimlere iletilmesi için çalışmalara başlandı. Çalışmaya AK Parti Bursa milletvekilleri Mustafa Yavuz ve Emine Yavuz Gözgeç de katılarak saha ekibiyle birlikte vatandaşlarla sohbet etti.

teşkilat yetkililerinin değerlendirmeleri:

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş saha ziyaretlerinin gönül bağını güçlendirdiğini vurgulayarak, "Esnafımızın kapısını çalıyor, hanelerimize misafir oluyor, vatandaşlarımızın halini hatırını soruyoruz. Yaklaşık 900 hane ve iş yerinde hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Bizim siyaset anlayışımızın merkezinde insan vardır. Vatandaşımızın derdi bizim derdimiz, sevinci bizim sevincimizdir. Bazen bir esnafımızın duasında, bazen bir büyüğümüzün sohbetinde, bazen de bir hanemizin kapısında gönüllere dokunmanın kıymetini yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Kurtuluş, ayrıca Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hizmet ve gönül siyaseti anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti ve "Bizim için siyaset makamda oturmak değil, milletimizin yanında olmaktır. Osmangazi’nin 136 mahallesinde her zaman hemşehrilerimizin yanında olmaya, gönüller kazanmaya devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, ziyaretlerin vatandaşla doğrudan bağ kurma fırsatı sunduğunu söyleyerek, "Esnaf ziyaretleri ve hane ziyaretleri gerçekleştirerek hemşehrilerimizle buluşuyoruz. Üyelerimizi ziyaret ediyor, kendileriyle sohbet ediyor, yaşadıkları sıkıntıları ve beklentilerini dinliyoruz" diye konuştu. Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ise gönül bağlarını güçlendirme hedefini vurgulayıp, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, milletimizle kurduğumuz gönül bağını güçlendirmek için her zaman sahadayız" ifadelerini kullandı.

Teşkilat yetkilileri, saha çalışmalarının periyodik olarak sürdürüleceğini ve kayda geçen taleplerin takip edileceğini belirtti. Yapılan ziyaretlerin amaçlarından biri olarak hem yerel hizmetlerin yönlendirilmesi hem de vatandaşla sürekli temas kurulması gösterildi; ekiplerin saha notları doğrultusunda yönetime iletilen taleplerin takibi yapılacak.

AK PARTİ OSMANGAZİ İLÇE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 64 MAHALLEDE EŞ ZAMANLI SAHA ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. İLÇE BAŞKANI ADNAN KURTULUŞ’UN KOORDİNASYONUNDA 20 AYRI EKİPLE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARDA YAKLAŞIK 900 HANE VE İŞ YERİ ZİYARET EDİLDİ. AK PARTİ BURSA MİLLETVEKİLLERİ MUSTAFA YAVUZ VE EMİNE YAVUZ GÖZGEÇ DE ZİYARETLERE KATILARAK VATANDAŞLARIN TALEP VE BEKLENTİLERİNİ DİNLEDİ.