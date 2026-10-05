Çivril ovasında tarım yangını kontrol altına alındı

Olayın ayrıntıları:

Denizli'nin Çivril ilçesinde, Karayahşiler ile Yamanlar mahalleleri arasında bulunan ovada bir tarım arazisinde yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Durumu fark eden vatandaşlar, olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Müdahale ve kontrol çalışmaları:

Bölgeye sevk edilen itfaiye ve jandarma ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına yoğun müdahale gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışması sonucu alevler kontrol altına alındı ve yangın söndürüldü; halen bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

İnceleme başlatıldı:

Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, bölgedeki güvenlik tedbirleri ve soğutma faaliyetleri önem taşıyor.

DENİZLİ’NİN ÇİVRİL İLÇESİNDE TARIM ARAZİSİNDE HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE YANGIN ÇIKTI. İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI.