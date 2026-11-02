Joao Pereira: basit hatalar Alanyaspor’u ağır fatura ödetti

Trendyol Süper Lig 10. hafta mücadelesinde Alanyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği’ne 5-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımın teknik direktörü Joao Pereira, alınan sonucu ve oyuna dair değerlendirmelerini paylaştı.

maçın başlangıcı ve ilk golün etkisi:

Pereira, maçın ilk dakikasında gelen golün takımı olumsuz etkilediğini vurgulayarak, "Üç maç üst üste mağlup olduk. Oyuncularımı aslında uyarmıştım; daha güçlü, daha akıllı, daha odaklı olmamız lazım diye ama tam tersi ilk dakika 1-0 geriye düştük" dedi. Teknik adam, bu golü "tam anlamıyla amatör bir gol" şeklinde nitelendirdi ve bu isabetin takımın dengesini bozduğunu aktardı.

taktik değişiklikler ve savunma tercihlerinin maliyeti:

Pereira, devre arasında oyunda dengeyi bulduklarını düşündüklerini ancak ilk yarıda yakalanan fırsatların değerlendirilemediğini söyledi. İkinci yarıda konuşulan plana rağmen hızlı geçişlerden gol yediklerini belirtti: "Konuşmuştuk ve tam olarak da bu başımıza geldi."

Maçta risk alarak beşli savunmadan dörtlü savunmaya geçtiklerini söyleyen Pereira, bunun maçın dönüm noktası olduğunu belirtti. "Çünkü dörtlü savunmada ne dengeyi, ne birebirin şartlarını iyi yapamadık, kötü yaptık ve bence bu değişiklik bizim için bir hataydı" ifadelerini kullandı. Teknik direktör bu tercihin savunmadaki ilişkileri zayıflatıp rakibin hızlı hücumlarından faydalanmasına yol açtığını vurguladı.

sezon hedefleri ve durum değerlendirmesi:

Pereira, göreve geldiği ilk sezonda takımın kümede kalma hedefine ulaştıklarını, ikinci sezonda ligi daha iyi bir pozisyonda bitirmeyi hedeflediklerini hatırlattı. Şu an için küme düşme hattının 4 puan üzerinde olduklarını belirten Pereira, maç kazanılmış olsaydı ligin orta sıralarına daha yakın bir tablo oluşacağını söyledi: "Maçı kazanmış olsaydık Kasımpaşa ile ligin beşinci sırasındaki takımıyla aramızda sadece 2 puan kalacaktı. Kazanmış olsaydık her şey çok iyi gözükecekti kağıt üstünde."

Teknik adam, mevcut durumu abartmamak gerektiğini ve hedefe ulaşmak için çalışmaya devam edeceklerini ekledi: "Evet henüz bu yolda değiliz ama şu anda bulunduğumuz pozisyonu kabul edip hedefimize doğru yönelmemiz gerekiyor."

Joao Pereira'nin açıklamaları, hem maç içi bireysel hatalara hem de yapılan taktiksel değişikliklere işaret ederek, Alanyaspor'un önümüzdeki haftalarda savunma dengesi ve geçişlerde dikkat gerektiren alanlara yoğunlaşması gerektiğini ortaya koydu.

ALANYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ JOAO PEREİRA